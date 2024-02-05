4 milyon liralık malzeme çalan hırsızlar suçüstü yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, 1 Aralık 2023 ile 2 Şubat tarihleri arasında Kocaeli'nin Gebze ve Çayırova ilçelerinde 6 hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızlık olaylarında 4 milyon TL değerinde gıda ürünü, otomobil lastiği ve teknoloji malzemesi çalındı. İnceleme başlatan polis ekipleri, 7 şüphelinin hırsızlık olaylarına karıştığını tespit etti. Şüpheliler, İstanbul'dan hırsızlık için geldikleri Gebze'de tır garajının etrafında dolaşırken yapılan operasyonla suçüstü yakalandı. Yakalanan şahısların aracında farklı bir şahsa ait ikiz plaka, demir kesme makası, pense ve eldiven bulundu. Ayrıca şüphelilerin İstanbul'da da benzer birçok hırsızlık olayına karıştığı bildirildi.
Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.