Öldürülen müzisyenin nişanlısı olayın perde arkasını anlattı

Güngören'de iki kişinin saldırısına uğrayan müzisyen Umut Emre Aytekin hayatını kaybetti. Polis, Aytekin'i darbeden H.Ö. ve C.T'yi de olay yerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen iki saldırgan tutuklandı. Aytekin'in nişanlısı Maria Zeppin, yaşananları anlattı.

"İKİ ERKEKTEN BİRİ BANA KÖTÜ SÖZLER SÖYLEDİ"

Zeppin, restoranda sipariş veren Umut Emre Aytekin'in daha sonra lavaboya gittiğini belirterek, "O sırada arka masada oturan iki erkekten biri bana dönerek kötü sözler söyledi. Emre lavabodan gelince 'başka bir masa bakalım' dedim. 'Niye?' diye sordu. Ben de iki kişinin kötü söz söylediklerini ama sözün ne olduğunu söylemedim." dedi.

Emre'nin de bu kişileri sakince uyardığını anlatan Zeppin, "Sonra yemek almak için gittiğinde ikisi ona doğru yöneldi. Ben araya girdiğimde artık çok geç olmuştu." ifadelerini kullandı.

"NİŞANLISI KENDİNİ SİPER ETTİ"

Umut Emre Aytekin kuzeni Oya Kıvrak da saldırganların Aytekin'in nişanlısı ile yemeğe gittiği mekanda nişanlısına laf attıklarını belirterek, olayın bu nedenle meydana geldiğini anlattı.

Olay anında nişanlısının da Aytekin'i korumak için kendisini siper ettiğini belirten Kıvrak, şüphelilerden birinin Aytekin'in nişanlısını ittiğini, diğer saldırganın da gelerek Aytekin'e vurmaya başladığını aktardı.

Kıvrak, olay yerinde fenalaşan kuzeninin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.