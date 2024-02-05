41 Burda, Ömer Türkçakal Bulvarı’na yapılmamalıydı

Biliyorsunuz 41 Burda’nın yapıldığı yerde yıllarca MİA yani “Merkezi İş Alanı” projesi yapılmak istendi. Bu proje mahkemelere taşındı, iptal edildi, yeniden yapıldı, yine mahkemelere taşındı. Şimdi ne halde, neler oluyor bilen var mı? Oysa ki o bölgenin yeşil alanlarla, spor ve kültür alanları ile dolu bir alan olması, kentin akciğeri gibi korunması gerekirdi. Zamanın büyükşehir CHP meclis grubu ve kent dinamikleri bu projenin hatalarını günlerce anlattı. Konu yargıya taşındı. Bu proje en çok sanayii sitesi esnafını zora sokuyordu. Bu nedenle İzmit Sanayi Sitesi Başkanı Muzaffer Gürfidan bu projenin iptali için çok çalıştı, dava açtı ve kazandı ve şimdilik esnafı kurtardı.

MİA projesinin iptali için açılan davada yürütmenin durdurulması kararı hemen verilmediğinden, AKP'li belediyeler zaman geçirmeksizin acele ile 41 BURDA’ya ruhsat verdiler. Amaçları MİA projesi iptal edilse de bu projeyi hayata geçirmek oldu. MİA projesi iptal oldu, ama buna dayalı verilen ruhsat nedeniyle bu hukuksuz proje hızla hayata geçirildi.

41 Burda’nın karşısında BEĞENDİK projesi var. Bu hali ile trafik bu bölgede sıkışıyor. Hemen karşısına 41 BURDA’yı koyduğunuz zaman zaten orada trafiğin kangren olacağını belediyenin bütün yetkilileri biliyor.

Beğendik bir ucuzluk pazarı, yani bir sosyal proje. Geniş alana yayılmış, zamanın çöp yığınlarından kenti kurtarmış doğru bir proje. Ama 41 BURDA’ya kanunun arkasına dolanarak hangi kent yararı için belediyenin izin verdiğini anlamak mümkün değil.

Avrupa’da bu tün AVM’ler şehrin dışına yapılıyor. Bu şekilde kent esnafı korunuyor. MİA’ya dayandırılan 41 BURDA ile İzmitlilik kültürünü, kent esnafını ortadan kaldırdığınız gibi bulunduğu yer itibariyle de oluşturduğu büyük trafik yoğunluğu karşısında kente faydadan çok zarar veriyor. Burada kent insanı değil başkaları kazanıyor. 41 Burda’yı buraya değil kent dışına yaptırın da bundan birileri değil kent insanı, kentimiz kazançlı çıksın.

Kentin imar planlarını yaparken çok dikkatli olmak gerekir. İyi hesap kitap yapmak, ahbap çavuş ilişkilerini düşünmemek gerekir. Kentin imar projeleri yapılırken birilerinin değil, kent insanının faydası düşünülmelidir. Avrupa’da bu tür projeler kent dışına taşınırken hem kentin esnafının, hem kentlilik bilincinin korunması ve hem de kentin dışarıya doğru açılmasının sağlanması ile trafik yoğunluğundan kurtulması düşünülür. Bu tür projelere hatalı kararlarla, kanuna ve hukuka arkadan dolanarak izin verdiğinizde düğmeyi yanlış iliklemiş olursunuz ve bu yanlışlık artık giderilemez hale gelir. Aynı şey Perşembe pazarı alanına 41 katlı otel yapmak düşüncesi ile olmuştu. Zamanın mimarlar odası dava açtı da kent böyle bir ucubeden kurtulmuş oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin gündeminin büyük çoğunluğu hala imar düzenlemeleri. Ülkemizde bu tür imar değişikliklerini kamu yararı için halka sormadığımız, kentte imar rant ilişkilerini çözemediğimiz sürece kent kendi kimliğini kaybediyor. Kentin sıkışık trafiğini çözmeye çalışan bir belediyenin bu şekilde kendine trafik yoğunluğu oluşturması hayret edilecek bir durum.

Martta belediye başkanlığı seçimleri var. Kentimizde bu kadar aksayan, bu kadar hatalarla dolu konu varken muhalefetin kentin bu tür sorunlarına inmemesi ve toplumu bilinçlendirmekten uzak olması da bir başka hayret edilecek şey.