OKUL BAHÇESİNDE BIÇAKLI SALDIRI!

Olay, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Turgut Özal Caddesi Tufan Sokak'ta bulunan bir ilköğretim okulunun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat T. adlı veli, kimliği öğrenilemeyen 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Murat T. çeşitli yerlerinden bıçaklanarak kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Murat T.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
# sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.