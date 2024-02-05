Ustalardan Çocuklara resim sergisi kapılarını açtı

Ustalardan Çocuklara sloganıyla İzmit Eski Tren Garında bulunan alanda resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi. 5 ila 15 yaş arasındaki 70 öğrencinin eserlerinin sergileniyor. Reprodüksiyon çalışmalarının sergilendiği sergi Derince Yenikent'te yaklaşık 350 öğrenciye eğitim veren Mahir Başkaya Sanat Akademisi öğrencileri düzenledi. 22 yıldır drama - tiyatro eğitimi ve 2014 yılından bu yana akademinin genel yayın yönetmenliğini yapan Mahir Başkaya açılışı, öğretmenler, öğrenci, veliler ve sanat severler ile birlikte yaptı. 10 Şubata kadar devam edecek olan sergiye ilgi yoğundu.
Haber albümü için resme tıklayın
# eğitim
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.