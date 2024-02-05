Ustalardan Çocuklara resim sergisi kapılarını açtı

Ustalardan Çocuklara sloganıyla İzmit Eski Tren Garında bulunan alanda resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi. 5 ila 15 yaş arasındaki 70 öğrencinin eserlerinin sergileniyor. Reprodüksiyon çalışmalarının sergilendiği sergi Derince Yenikent'te yaklaşık 350 öğrenciye eğitim veren Mahir Başkaya Sanat Akademisi öğrencileri düzenledi. 22 yıldır drama - tiyatro eğitimi ve 2014 yılından bu yana akademinin genel yayın yönetmenliğini yapan Mahir Başkaya açılışı, öğretmenler, öğrenci, veliler ve sanat severler ile birlikte yaptı. 10 Şubata kadar devam edecek olan sergiye ilgi yoğundu.