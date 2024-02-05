Sarı 04:17'de tüm vatandaşları davet etti

CHP İl Başkanı Bülent Sarı, 6 Şubat 2023 depreminin yıldönümünde bütün vatandaşları saat 04:17’de eş zamanlı gerçekleştirilecek anma törenine davet etti. Anma İzmit'te Sabri Yalım Parkında gerçekleştirilecek. Sarı mesajında “6 Şubat 2023 tarihinde saat 04:17'de yüreklerimize derin bir acı yaşadığımız depremin üzerinden 1 yıl geçti. On binlerce canımızı kaybettiğimiz depremin acıları dün gibi taze. Bu acıları unutmamak ve unutturmamak her vatandaşın asli görevidir. Gelecekte bu acıların tekrarlanmaması için ders almayı bilmek zorundayız. Depreme dayanıklı kentler kadar deprem bilinçli nesiller de oldukça önemlidir.

BU GECE 04:17'DE

Bu sebeple Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'mizin çağrısıyla 81 ilde gerçekleştirilecek olan depremin meydana geldiği saatte 04:17'deki anmaya CHP Kocaeli Örgütleri olarak tüm ilçeleri ile destek vermektedir. Hangi görüşten olursa olsun tüm Kocaeli'leri belirlenen noktalardaki anma törenlerimize davet ediyoruz. Deprem unutunca değil önlem alınıp bilinçlenince öldürmez!” ifadelerini kullandı