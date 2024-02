İran yanlısı gruplardan PKK/YPG'ye 'kamikaze' saldırısı

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bugün yaptığı açıklamada saldırının, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor vilayetinde bulunan ve komando birliklerinin eğitildiği ‘Ömer üssündeki bir eğitim alanını’ hedef aldığını söyledi.

Saldırılarda en az 6 SDG militanının öldüğü açıklandı. Öte yandan, ABD tarafından herhangi bir kayıp bildirilmedi.

SDG, ilk olarak Pazar günkü saldırıyı, "Suriye destekli paralı askerlerin" gerçekleştirdiğini iddia etti, ancak daha sonra yapılan ikinci bir açıklamada "İran destekli milisler" suçlandı.

İran destekli Iraklı milislerden oluşan ve ‘Irak İslami Direnişi’ olarak adlandırılan bir grup, saldırının sorumluluğunu üstlendi ve sosyal medyadan bir drone saldırısının görüntülerini yayınladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Pazar günkü saldırıda en az yedi SDG militanının öldüğünü ve bazılarının durumu kritik olmak üzere en az 18 kişinin de yaralandığını iddia etti.

ABD ordusu Cumartesi günü, 27 Ocak'ta Ürdün'deki ABD üssünü hedef alan saldırıya misilleme olarak Suriye ve Irak'ta, İran'a ait olduğunu öne sürdüğü pek çok noktayı hedef aldı. ABD üssünü hedef alan insansız hava aracı saldırısında 3 asker yaşamını yitirmişti.

İki ABD savunma bakanlığı yetkilisi, hafta sonunda CNN'e yaptıkları açıklamada, bu saldırılar sırasında "85 hedeften biri hariç hepsinin yok edildiğini ya da işlevsel olarak hasar gördüğünü" öne sürdü.

The Islamic Resistance of Iraq published images of its attacks last night on the American military base in al-Omar pic.twitter.com/3usv7thzXH

— S p r i n t e r (@Sprinter99800) February 5, 2024