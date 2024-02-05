7 yaşındaki çocuk seyir halindeki araçtan yola düştü!

Olay, dün Bartın-Ankara yolunun Çatmaca Kavşağı mevkisinde meydana geldi.
Bartın istikametinde seyir halinde olan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobilin arka koltuğunda oturan çocuk, bir anda kapının açılmasıyla yere düştü.
Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurup araçtan indikten sonra düşen çocuğun yanına koştu. Olayda çocuk yara almazken, sürücü çocuğu kucağına alıp otomobile tekrar bindirdikten sonra yoluna devam etti.
Olay anı başka bir otomobilin kamerası tarafından kaydedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.