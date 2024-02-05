- Asayiş

7 yaşındaki çocuk seyir halindeki araçtan yola düştü!

Bartın'da seyir halindeki otomobilin açılan arka kapısından yola düşen 7 yaşlarındaki erkek çocuk, olaydan yara almadan kurtuldu. Çocuğun yola düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Demirören Haber Ajansı
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7 yaşındaki çocuk seyir halindeki araçtan yola düştü! mask

Olay, dün Bartın-Ankara yolunun Çatmaca Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Bartın istikametinde seyir halinde olan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobilin arka koltuğunda oturan çocuk, bir anda kapının açılmasıyla yere düştü.

Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurup araçtan indikten sonra düşen çocuğun yanına koştu. Olayda çocuk yara almazken, sürücü çocuğu kucağına alıp otomobile tekrar bindirdikten sonra yoluna devam etti.

Olay anı başka bir otomobilin kamerası tarafından kaydedildi.
# çocuk

05 Şub 2024 - 21:18 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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