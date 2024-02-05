Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda " dolandırıcılık, bilişim sistemleri ile dolandırıcılık" gibi 23 ayrı suçtan aranması, 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis ve 64 bin TL para cezası bulunan A.K., polis ekiplerince yakalandı. İfadesi sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Asayiş
23 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan zanlı yakalandı
Kocaeli'de 23 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.