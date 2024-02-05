23 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan zanlı yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda " dolandırıcılık, bilişim sistemleri ile dolandırıcılık" gibi 23 ayrı suçtan aranması, 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis ve 64 bin TL para cezası bulunan A.K., polis ekiplerince yakalandı. İfadesi sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.