Grip oldu, burnunu kaybetti!

ABD'de hayatını idame ettiren 31 yaşındaki Brandon Boothby, grip olduktan sonra oldukça nadir görülen bir mantar enfeksiyonuna yakalandı. The Mirror'da yer alan habere göre; ABD ve İngiltere'de her yıl milyonda yalnızca 2 kişide görülen hastalık, Boothby'nin burnunu ve göz yuvasının bir kısmını yiyip bitirdi. ''Tek bir hastalık beni öldürebilirdi'' diyen Boothby, yüzünü yiyip bitiren mantar enfeksiyonu yüzünden neler yaşadığını anlattı.

Brandon Boothby, hastalığı hakkında “Bu o kadar ciddi bir hastalık ki etrafınızdaki biri hapşırdığında ölümcül bir enfeksiyon kapabilirsiniz.” ifadelerini kullanıyor. Haksız da sayılmaz. Neyse ki bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar, kemoterapi, kan ve kemik iliği nakilleriyle hastalık tedavi edilebiliyor. Haliyle Brandon da kemik iliği donörü için beklemeye koyuluyor. Ancak bir süre sonra genç adamın burnu kaşınmaya başlıyor. İşte tüm dünyadaki internet haber sitelerine konu olan olay bu noktada ilginçleşiyor.

Burnundaki kaşıntı, ağrı ve şişlik sebebiyle bir kez daha hastaneye başvuran adama ölümcül bir mantar enfeksiyonu teşhisi koyuldu. Enfeksiyonu ölümcül hale getiren şey ise aplastik anemi hastalığıydı. Doktorlar, mantarı durdurmak için 5 ameliyat gerçekleştirdi. Ancak hastanın burnunda başlayan enfeksiyon hızla yayılıyordu. Hastanın gözlerine ilerleyen enfeksiyonun beyne sıçraması, Brandon’ın ölümüne neden olabilirdi.

İki hafta boyunca burnu kurtarmaya çalıştıktan sonra doktorlar, mantarı durdurmak ve hayatını kurtarmak için hastanın göz yuvasının bir kısmıyla birlikte burnunu da komple almaları gerektiğine karar verdi. Brandon Boothby aplastik anemi hastalığı sebebiyle, grip olduktan sonra burnunu kaybetti.

Kaynak: CUMHURİYET