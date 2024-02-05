İŞTE KOCAELİ’NİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI!

Kocaeli’nin belediye başkan adayları kim? 2024 yerel seçimlerinde Kocaeli’nin Gölcük, Darıca, Derince, Çayırova, Karamürsel, İzmit, Körfez, Kandıra, Gebze, Dilovası, Başiskele, Kartepe ilçe belediye başkan adayları kimler? İşte o liste
AKP
- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın
- Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya
- Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer
- Başiskele belediye başkan adayı Mehmet Yasin Özlü
- Kartepe Belediye Başkan Adayı M. Mustafa Kocaman
- Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez
- İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş
- Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin
- Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt
- Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu
- Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi
- Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz
- Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık
- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin
- İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet
- Kandıra Belediye Başkan Adayı Serkan Açıkgöz
- Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı
- Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe
- Darıca Belediye Başkan Adayı Saide Arslan Çalışkan
- Çayırova Belediye Başkan Adayı Muharrem Gökçe
- Gölcük Belediye Başkan Adayı Özgür Yılmaz
- Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık
- Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk
(Gebze – Dilovası – Başiskele açıklanmadı)
İYİ PARTİ
- Kocaeli Büyükşehir Belediye Adayı Gencay Yıldıztekin
- İzmit Belediye Başkan Aday Kamil Şirin (Açıklanması Bekleniyor)
- Kandıra Belediye Başkan Adayı Semih Sarıçay
- Gebze Belediye Başkan Adayı Sadık Güvenç
- Körfez Belediye Başkan Adayı Azmi Cihat Hatipoğlu
- Dilovası Belediye Başkan Adayı Emin Yılmaz
- Darıca Belediye Başkan Adayı Özhan Aşkın Öztürk
- Gölcük Belediye Başkan Adayı İsmail Aynacı
- Çayırova Belediye Başkan Adayı Şevki Demirci
- Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mehmet Baş
(Başiskele – Derince – Kartepe açıklanmadı)
SAADET PARTİSİ
- Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu
- Karamürsel Belediye Başkan Adayı Murat Akbaba
YENİDEN REFAH PARTİSİ
- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Aydal
- Gebze Belediye Başkan Adayı Kamil Ergün
- İzmit Belediye Başkan Adayı Mustafa Şahin
- Kartepe Belediye Başkan Adayı Berat Kansu
- Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ali Osman Aydın
- Çayırova Belediye Başkan Adayı Hamza Ekşioğlu
- Başiskele Belediye Başkan Adayı Uğur Yüksel
- Darıca Belediye Başkan Adayı Fatma Kurtuluş
- Dilovası Belediye Başkan Adayı Ercan Oğuz
- Derince Belediye Başkan Adayı Gökhan Açık
- Gölcük Belediyesi Başkan Adayı Ahmet Eren
- Körfez Belediye Başkan Adayı Hacı Latif İşcen
- Kandıra Belediye Başkan Adayı Levent Gödek
DEVA PARTİSİ
- İzmit Belediye Başkan Adayı Ercan Aktan
- Kandıra Belediye Başkan Adayı Kadir Özdemir
- Körfez Belediye Başkan Adayı Orhan Bozkurt
- Gebze Belediye Başkan Adayı Mikail İzgü
- Darıca Belediye Başkan Adayı Muhammet Ali Ünsur
- Dilovası Belediye Başkan Adayı Ali Çelik
ZAFER PARTİSİ
- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nermin Tol
- Gebze Belediye Başkan Aday Koray Topçu
- Darıca Belediye Başkan Adayı Özgür Kaleözü
- Dilovası Belediye Başkan Adayı Hacı Kadir
- Körfez Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Erbağçı
- İzmit Belediyesi Başkan Adayı Recep Yazıcı
- Karamürsel Belediye Başkan Adayı İdris Kılıçaslan
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can
- Karamürsel Belediye Başkan Adayı Hasan Sevim
- Gölcük Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Üstüner
- Başiskele Belediye Başkan Adayı Şaban Örçen
- Kartepe Belediye Başkan Adayı Gökhan Avcı
- Kandıra Belediye Başkan Adayı Ahmet Sarıbaş
- İzmit Belediye Başkan Adayı Serkan İmren
- Derince Belediye Başkan Adayı Raif Solmaz
- Körfez Belediye Başkan Adayı Gülsüm Demir
- Dilovası Belediye Başkan Adayı Tunay Yıldırım
- Gebze Belediye Başkan Adayı Fatih Öztürk
- Çayırova Belediye Başkan Adayı Mehmet Koç
- Darıca Belediye Başkan Adayı Cevat Demircan
GELECEK PARTİSİ
- Gelecek Partisi Derince Belediyesi Başkan adayı İrfan Özyolcu
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Koçak
EMEK PARTİSİ
- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Arzu Erkan
BAĞIMSIZ ADAYLAR
- Kandıra Bağımsız Belediye Başkan Adayı Cengiz Kan
- İzmit Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mustafa Can
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.