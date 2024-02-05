GEBZE YENİDEN REFAH’DA SEÇİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gebze Belediye Başkanı Adayı Kamil Ergün bu kez Şehit Yılmaz Argon Caddesi’ndeydi. Seçim çalışmaları kapsamında Belediye Başkanı Adayı Kamil Ergün, Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte esnaflar ziyaret edildi.

Yapılan çalışmaların etkisiyle Yeniden Refah Partisi’nin Gebze’deki üye sayısı hızla artıyor. Gebze halkı Başkan Adayı Kamil Ergün’ün ziyaretlerinde partinin çizgisini beğendiklerini, çalışmalara katılmak istediklerini belirtiyor. Belediye Başkanı Adayı Kamil Ergün Gebze’nin çözümü olma yolunda kararlılıkla ilerliyor.