- Siyaset

GEBZE YENİDEN REFAH’DA SEÇİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gebze’de Yeniden Refah Partisi’nin seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
GEBZE YENİDEN REFAH’DA SEÇİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR mask
Haber albümü için resme tıklayın

Gebze Belediye Başkanı Adayı Kamil Ergün bu kez Şehit Yılmaz Argon Caddesi’ndeydi. Seçim çalışmaları kapsamında Belediye Başkanı Adayı Kamil Ergün, Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte esnaflar ziyaret edildi.

Yeniden Refah Partisi’nde yükseliş var

Yapılan çalışmaların etkisiyle Yeniden Refah Partisi’nin Gebze’deki üye sayısı hızla artıyor. Gebze halkı Başkan Adayı Kamil Ergün’ün ziyaretlerinde partinin çizgisini beğendiklerini, çalışmalara katılmak istediklerini belirtiyor. Belediye Başkanı Adayı Kamil Ergün Gebze’nin çözümü olma yolunda kararlılıkla ilerliyor.

 
# var, seçim, Yeniden Refah Partisi

05 Şub 2024 - 22:43 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.037.520 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL