BTP DARICA ADAYI DEĞİŞTİ!

1982 Sinop doğumlu olan Cevat Demircan lise mezunu evli 3 çocuk babasıdır. Darıca'da ikamet eden Başkan Adayı Emircan turizm sektöründe kendi işiyle uğraşmaktadır.

Yeni Belediye Başkanı Adayı Demircan Başkan Adayı olmaktan mutlu olduğunu ve Darıca halkına hizmet etmek için sabırsızlandığını dile getirdi.