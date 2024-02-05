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BTP DARICA ADAYI DEĞİŞTİ!

Darıca Belediye Başkan Adayı olan Hasan Dağkuş adaylıktan çekilip, gençlerin önünü açalım dedi ve yeni aday Cevat Demircan oldu.

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1982 Sinop doğumlu olan Cevat Demircan lise mezunu evli 3 çocuk babasıdır. Darıca'da ikamet eden Başkan Adayı Emircan turizm sektöründe kendi işiyle uğraşmaktadır.

Yeni Belediye Başkanı Adayı Demircan Başkan Adayı olmaktan mutlu olduğunu ve Darıca halkına hizmet etmek için sabırsızlandığını dile getirdi.
# yeni, Darıca, çocuk, hizmet

05 Şub 2024 - 23:23 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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