Hafize Gaye Erkan'ın babası hakkında bomba bir iddia daha!

Merkez Bankası Başkanlığı koltuğunu bırakan Hafize Gaye Erkan'la ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi. Erkan'ın babasının "Kızım ilk kadın cumhurbaşkanı olacak" dediği öne sürüldü.
İDDİALARIN ARDINDAN İSTİFA GELDİ
9 Haziran 2023'te göreve geldiği andan itibaren gündemden düşmeyen Hafize Gaye Erkan, babasıyla ilgili iddialar sonrası görevi bırakmış, yerine Fatih Karahan atanmıştı. Bir çalışanı işten çıkardığı ve kendisine bankada oda, koruma ve makam aracı tahsis edildiği öne sürülen baba Erol Erkan'la ilgili gündem yaratacak bir iddia daha ortaya atıldı.
"BENİM KIZIM İLK KADIN CUMHURBAŞKANI OLACAK"
Gazeteci Deniz Zeyrek, katıldığı canlı yayınında, Erkan'ın babasının "Benim kızım ilk kadın cumhurbaşkanı olacak" dediğini öne sürdü. Zeyrek, kulis bilgisini aktaran kişinin 'AK Partili bir yönetici' olduğunu söyleyerek; "Ankara, kendisini parlatmaya çalışan, halkla ilişkiler çalışması yapan bürokratlardan pek hoşlanmaz. Hafize hanımın babası, 'Benim kızım ilk kadın merkez bankası başkanı olduğu gibi ilk kadın cumhurbaşkanı da olacak bu ülkede' diye sağda solda konuşuyormuş" ifadelerini kullandı.
Kaynak: HABERLER.COM
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
AK - Muz Cumhuriyetlerinde olur böyle şeyler,muz bahçesinde çalışanlardan bazıları bir gün bu bahçenin sahibi ben olacağım diye şeyler geçirir akıllarından.Önemli olan Muz bahçesinin sahibinin niyeti kötü olanları ayıklayıp bahçeden dışarı atışı ve bahçenin bekaasını muhafaza etmesidir.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.