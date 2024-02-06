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Kocaeli'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli'de hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16° olarak tahmin edildi.

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Kocaeli'de hava nasıl olacak? İşte detaylar... mask

KOCAELİ HAVA DURUMU NASIL PLACAK?

SALI24.00 - 03.00111179828
SALI03.00 - 06.00101083621
SALI06.00 - 09.00111183619
SALI09.00 - 12.001616611330
SALI12.00 - 15.001818551334
SALI15.00 - 18.00161673630
SALI18.00 - 21.00111183317
SALI21.00 - 24.00101084314
# Hava

06 Şub 2024 - 00:04 - Gündem

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