4 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!

|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|56268
|KOCAELİ
|DARICA
|KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN
|AKTAR SK., BATTALGAZİ CD., BAYRAK, BEGÜM SK., CİVAN SK., ERTUGRULGAZI, FERİDE SK., KADER SK., KILIM, KİLİM SK., MUKADDES SK., SOKULLU CD., ŞİMAL SK., TAÇ, TAÇ SK., ÜLKÜ SK., ZÜLFIKAR, ZÜLFİKAR SK.
|06.02. 2024
|09:00
|10:00
|56270
|KOCAELİ
|DARICA
|NENEHATUN, PİRİ REİS
|ADALET SK., CANSU SK., ERTUĞRULGAZİ CD., GÜNAY, GÜNAY SK., SEVINÇ, ŞÜKÜR SK., ÜLKEM, ÜLKEM SK.
|06.02.2024
|09:00
|17:00
|56271
|KOCAELİ
|DARICA
|KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN
|ADALET, AİLE SK., AKÇADAG, AKÇADAĞ SK., AKÇAKOCA, AKÇAKOCA SK., BAYRAK SK., BEGÜM, BOSTAN SK., GENCE SK., KALENDER SK., MİRAÇ SK., MUKABELE SK., SEVİNÇ SK., TURNA SK., YENİDEVİR SK.
|06.02.2024
|16:00
|17:00
|56404
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ÇİFTLİK, DONANMA, HİSAREYN MERKEZ, IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ
|273. SK., 4211. SK., 4215. SK., 4218. SK., 4219., 4222. SK., 4230. SK., 4315. SK., 4317. SK., 4318. SK., 4320. SK., 4321. SK., 4322. SK., 4325. SK., 4326. SK., 4327. SK., 4329. SK., 4330. SK., 4332. SK., 4338. SK., 4347. SK., 4352. SK., 4353. SK., 4355., 4355. SK., 4373. SK., 4423. SK., 4430. SK., 4431. SK., BAGDAT, BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU CD., BEYOGLU, BEYOĞLU CD., ERDEM CD., GÜNEŞ SK., IHSANIYE ADNAN MENDERES, İHSANİYE ADNAN MENDERES CD., KARACA, KARAKAŞ CD., KINALI SK., OKYAR, OKYAR CD., SARMAŞIK SK., SİRMEN CD., SOGUKOGLU, SOĞUKOĞLU CD., STAD, STAD CD., SUNAR CD., SÜMBÜL SK., TATAR İHSAN CD., UZUNER CD., ZAMBAK SK., ZORLU, ZORLU CD.
|06.02.2024
|09:00
|12:00
|56405
|KOCAELİ
|İZMİT
|AGAÇAGIL, BÖGÜRGEN, BÖĞÜRGEN, BULDUK, ÇAĞIRGAN, ÇAKMAKLAR, ÇAVUŞLU, GEREDELİ, HAKANIYE, HAKANİYE, KAYNARCA, KULMAHMUT, SÜVERLER, ŞAHİNLER, ŞEREFSUNGUR, TATARAHMET, TERZILER, TERZİLER, UZUNÇİFTLİK
|ASAGI HORZUM MEVKII, ASAGI HORZUM MEVKII KÜME EVLER, AŞAĞI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKII, ÇAGIRGAN MERKEZ MEVKII, ÇAKIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKII, ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇULCULAR MEVKII, ÇULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DELİHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DERELI MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAKANIYE MERKEZ MEVKII, HAKANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKII, SAHPAZLAR MEVKII, SENTEPE MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHPAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞARANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞENTEPE MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MERKEZ MEVKII, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ULUPINAR MEVKII, ULUPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, YİĞİTALP SK., YUKARI HORZUM MEVKII, YUKARI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER
|06.02.2024
|10:00
|14:00
|56406
|KOCAELİ
|KARTEPE
|MASUKIYE, MAŞUKİYE
|7 HAZİRAN CD., ASMALI SK., ATAŞ SK., AVDAN SK., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK CD., ÇİLEK SK., ÇOBAN PÜSKÜLÜ, DİŞBUDAK SK., ECRIN, ECRİN SK., EVLİYA SK., GÜLAĞACI SK., GÜNDOĞDU SK., GÜRAY SK., HARDAL SK., HASAN TAHSİN CD., HÜRMET, HÜRMET SK., KAYNAK SK., KINA, KINA SK., MANAVGAT, MANAVGAT CD., MAZBATA, MAZBATA SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., SAPANCA YOLU, SAPANCA YOLU CD., SUKENT SİTESİ YOLU SK, VISNE, VİŞNE SK.
|06.02.2024
|09:00
|17:00
|56407
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ÇEPNİ, MASUKIYE, MAŞUKİYE, YANIK
|BALABAN BERRAK SİTESİ YOLU SK, BAMBU SK., BESEVLER, BEŞEVLER, BEŞEVLER CD., BÖRÜLCE SK., ÇEPNİ CD., EĞRELTİ SK., FERİK SK., HOSNUT, HOŞNUT SK., KAVAK SK., KAVLANLIK, KAVLANLIK/2, VAKIF, VAKIF SK., YUKARI 1
|06.02.2024
|09:00
|17:00
|56411
|KOCAELİ
|İZMİT
|AMBARCI, BAGLICA, BAĞLICA, ÇAVUŞOĞLU, GÜVERCİNLİK, ÖMERLI, YENICE, YENİCE
|AMBARCI MERKEZ MEVKII, AMBARCI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞOĞLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVERCINLIK MERKEZ MEVKII, GÜVERCİNLİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKII, KALAYCILAR MEVKII KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MERKEZ MEVKII, TORAMANLAR MEVKII, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNLAR MEVKII, UZUNLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YENICE MERKEZ MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|06.02.2024
|09:00
|17:00
|56423
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİ, YENİKÖY MERKEZ, YEŞİLKENT
|17 AĞUSTOS BULVAR, 4.MURAT SK., AKASYA SK., AYAZMA, AYAZMA CD., BASÖGRETMEN, BAŞÖĞRETMEN CD, BAŞÖĞRETMEN CD., BIYIK SK., BORA SK., BOZKENT SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL SK., CEVDET, CEVDET SK., ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ CD., EBRU SK., EMİR SK., ERBERK, ERBERK SK., ERSOY SK., ERTUGRUL, ERTUĞRUL CD., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., GEDİKLİ SK., GİRNE CD., GÖREN SK., GÖZDEM KENT SİTE YOLU SK, HAYDARPASA, HAYDARPAŞA CD., HENDEK SK., ILICA, ILICA CD., İBNİSİNA SK., KABAYAKALI SK., KANUNI, KANUNİ CD., KESTANE SK., KUMTARLA, KÜBRA SK., LEYLEK SK., LİMAN SK., MEDENIYET CD., MEDENİYET CD., MELDA SK., MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., MUAZZEZ, MUAZZEZ SK., NURSEDA, ODABAŞLAR CD., ORHANBEY CD., ORMANGÜLÜ SK., OSMANBEY, OSMANBEY SK., OSMANLI CD., PELİN SK., PİRİREİS CD., RAHIM, SAĞLAM SK., SANAYİ CD., SARDUNYA SK., SAZLIK, SAZLIK SK., SOMUNCU SK., SUNA SK., TANTAOĞLU CD., TUĞRA SK., ÜÇEVLER CD., VALİDE SK., YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENIÇERI, YENİÇERİ SK., YENİKÖY CD.
|06.02.2024
|09:00
|16:00
|56426
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ULASLI, ULAŞLI
|1035 SK., 1036 SK., 1116. SK., 1119., 1122. SK., 1123., 1123. SK., 1124., 1126. SK., 1127., 1129., 1140., 1145., 1145. SK., 1146., 1146. SK., AKÇAKOCA CD., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD., KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD.
|06.02.2024
|09:30
|17:30
|56436
|KOCAELİ
|İZMİT
|M. ALİPAŞA, M.ALİPAŞA
|ADNAN MENDERES BULVAR, ÇELİK SK., FINDIK SK., HASAN KAYA, HASAN KAYA SK., HOCA AZİZ BEY SK., KAVAKLAR CD., ÖZ SİPAHİ SK., ŞEHİT ERGÜN OLCAY SK.
|06.02.2024
|09:00
|17:00
|56487
|KOCAELİ
|İZMİT
|GÜNDOĞDU, SEPETÇI, SEPETÇİ, TEPEKÖY
|BARAJ MEVKII, BARAJ MEVKİİ, BARAJ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİDE EDİP ADIVAR CD., SEPETÇILER YOLU, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİLER YOLU SK.
|06.02.2024
|09:00
|15:00
|56488
|KOCAELİ
|İZMİT
|AĞAÇAĞIL, BÖGÜRGEN, BÖĞÜRGEN, BULDUK, ÇAĞIRGAN, FETHİYE, GEREDELI, GEREDELİ, GÖKÇEÖREN, İNEBEYLİ, KAYNARCA, NEBIHOCA, SÜVERLER, TAHTALI, TATARAHMET, TOPÇULAR
|AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, BÖGÜRGEN MERKEZ MEVKII, BÖĞÜRGEN MERKEZ MEVKİİ, BÖĞÜRGEN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BÖĞÜRGEN SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ, ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAKIRLAR MEVKII, ÇERIBASILAR MEVKII, ÇERİBAŞILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERİBAŞILAR YOLU SK, ÇOBANOGLU MEVKII, ÇOBANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, DELIHASANLAR MEVKII, DERELİ MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, FETHIYE MERKEZ MEVKII, FETHİYE MERKEZ MEVKİİ, FETHİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÖKÇELER MEVKII, HOCALAR MEVKII, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKII KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, KAYNARCA MERKEZ MEVKII, KAYNARCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAKAVAK MEVKİİ KÜME EVLER, SADIKLAR MEVKII, SADIKLAR MEVKİİ, SADIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARANLAR MEVKII, SULTANBABA CD., SÜVERLER MERKEZ MEVKII, TOPALLAR MEVKII, TOPALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPALLAR YOLU SK, TURAŞ MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇGAZILER MEVKII, ÜÇGAZİLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇGAZİLER YOLU SK
|06.02.2024
|09:00
|15:00
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