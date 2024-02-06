İnşaat sektöründe işçi bulamayınca kolları sıvayıp kendi inşaatına el attı!

Sakarya'da, inşaat sektöründe işçi bulma sıkıntısı çeken bir kadın müteahhit, 22 yıllık deneyimine rağmen usta ve işçi bulmakta zorlandığı için kendi inşaatında çalışmaya karar verdi.

Sakarya'da işçi sıkıntısı yaşanıyor!

Zeynep Alkan, baretini takıp çizmelerini giyerek proje takibinin yanı sıra harç karıştırma ve tuğla yerleştirme gibi işleri üstleniyor. İnşaat sektörünün ülkedeki en büyük iş gücüne sahip sektör olduğunu vurgulayan Alkan, ekonomik dalgalanmalardan etkilendiklerini fakat nitelikli ve yetenekli iş gücü bulmada zorlandıklarını belirtiyor. Ustaların az olması ve maliyetlerin artmasına rağmen, yatırım yapmaya ve istihdam gücünü artırmaya çalıştıklarını dile getiriyor.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren ustaların genellikle döviz kazanma amacıyla yurtdışında çalıştıkları da ifade ediliyor. Bu durumu vurgulayan Alkan, "Bu sefer, Türkiye'yi inşa etmeye çalışan müteahhitler olarak işçi bulmakta zorlanıyoruz. Bu durum, hem maliyetlerimizi artırıyor hem de bu maliyetlerin vatandaşa yansıması sonucu konut almak zorlaşıyor. Her şey birbirine bağlı şekilde ilerliyor. Bugün, iki ustam gelmedi. Kendim giyinmek zorunda kaldım; çünkü taahhüdümüz var, bizi bekleyen projeler var. Ülkemize göç eden işçilerle çalışmak istiyoruz ve onların yasallaşmasını talep ediyoruz. En azından, bu açığı kapatmak için bir çözüm bulunmalı. İnşaat firmalarının kendi elemanlarını yetiştirmesi ve eğitmesi gerekiyor. Kendi kadrosunda sürekli işçi bulundurmalı diye düşünüyorum. Bu ülkede yaşayan herkesin bir gerçeği var. Hem yatırım yapmak hem de istihdama katkı sağlamak için çaba gösteren herkesin adil bir şekilde iş yapabilmesi gerekiyor," şeklinde konuştu.

İnşaat sektörü çözüm arıyor!

İnşaat sektöründeki ücret konusuna değinen Alkan, "Usta kadromuz, yanlarında çalışacak eleman bulma konusunda zorlanıyor. Maaşlar genellikle bin 500 ile 2 bin lira arasında değişiyor. Sabahları ustalar, işçileri evlerinden alıp, öğle ve akşam yemeklerini karşılıyor, gün sonunda ise evlerine bırakıyor. Fakat bu desteklere rağmen işçi bulma konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Hükümetimiz elinden gelen gayreti gösteriyor, bu konuda şüphemiz yok; ancak, bu durumu daha da iyileştirmek mümkün. Mağduriyetimizin giderilmesi, sektörümüz ve genel olarak toplum için daha olumlu bir durum yaratacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: PARA DURUMU