Trafik polisleri gelene kadar kaza yapan sürücü kaçtı!

Kaza saat 23:30 sıralarında İzmit D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 41ASE 722 plakalı otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. Trafik polisler geldiğinde otomobilin içinin boş olduğunu fark etti. Olay yerine trafik polisleri gelene kadar sürücünün ters duran otomobilden kaçtığı anlaşıldı. Polis ekipleri her yerde kaçan sürücüyü ararken yol 1 saat tek şeritten akmaya devam etti.