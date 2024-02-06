SGK'nin bütçe açığı AKP iktidarında 3'e katlandı

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, SGK'nın bütçe açığı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. SSK'nın AKP'den iktidarından önceki ve sonraki açığını grafiklerle karşılaştıran Öztrak, paylaşımında şunları söyledi:

“Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2003-2023 Kasım dönemindeki toplam açığı, 205 milyar 557 milyon dolara ulaştı. ‘SSK’yı batırdılar’ dedikleri dönemde; SSK’nın yıllık ortalama açığı 1 milyar 785 milyon dolar; SGK’nin (SSK+Bağ-Kur+ Emekli Sandığı) yıllık ortalama açığı 3 milyar 209 milyon dolardı. Erdoğan yönetiminde ise SGK’nin yıllık ortalama açığı 9 milyar 788 milyon dolara çıktı; yani 3’e katlandı. Ama bu açık makyajlı... Buna 2008 yılından itibaren SGK’ye ödenen devlet katkısı dahil. Bu hariç tutulduğunda, yıllık ortalama açık 19 milyar dolara çıkıyor. Yani Erdoğan’ın ‘batırdılar’ dediği dönemin tam 6 katı. O zaman ‘Bugünü bırak, düne bak’ diyerek ‘Bana değil, ipteki cambaza bak’ diyerek illüzyona devam.”

Kaynak: T24