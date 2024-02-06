Anadolu Efes lokavt kararı aldı

Tek Gıda İş Sendikası ile Anadolu Efes Biracılık Ve Malt San. A.Ş. arasında ekim ayı başından itibaren yürütülen 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerinde anlaşmaya varılamadı.

Tek Gıda İş Sendikası anlaşmazlığın ardından, Anadolu Efes’in İzmir, Ankara, Adana, Konya, Afyonkarahisar ve Bilecik’te faaliyet gösteren işyerlerinde grev kararı almıştı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Anadolu Efes, sendikanın aldığı grev kararı sonrasında lokavt kararı aldı.

Anadolu Efes'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ( KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimizin 30 Ocak 2024 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketimiz ile Tek Gıda-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yasal takvim çerçevesinde devam etmekte olduğu, Tek-Gıda İş Sendikası'nın 29 Ocak 2024 tarihinde grev kararı aldığı ve bu kararın görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı takdirde 26 Şubat 2024 tarihinde uygulanacağını duyurduğuna ilişkin bilgi paylaşılmıştı. Alınan grev kararı karşısında Şirketimiz Yönetim Kurulu, 5 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında, devam etmekte olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin yasal takviminin bir parçası olarak lokavt kararı almıştır. Lokavt'ın uygulama tarihi 2822. No'lu Toplu İş sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanunu uyarınca ayrıca bildirilecektir. Tek-Gıda İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin gelişmeler ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır."

Kaynak: SÖZCÜ