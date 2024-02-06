Denizlispor futbolcusu Emre Sağlık, maç sırasında elinde telefonla... Gerçek ortaya çıktı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Denizlispor, sezonun ikinci yarısında galibiyet yüzü göremedi.

Kendi sahasında Etimesgut Belediyespor ile karşılaşan ve maçı 0-0'lık skorla tamamlayan yeşil-siyahlılar, ikinci yarıda oynadıkları 5 maç sonucunda 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle puan tablosunda istenilen yükselişi sağlayamadı. Bu sonuçlarla Denizlispor, 21 puanla düşme potasında yer almaya devam etti.

ELİNDE TELEFONLA SAHADA...

Denizli Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen Denizlispor-Etimesgut Belediyespor mücadelesinde, ev sahibi takımın oyuncularından Emre Sağlık, maçın ikinci yarısının başlamasından kısa bir süre sonra, top toplayıcı bir çocuğun düşürdüğü cep telefonunu sahada buldu. Telefonla bir süre oynayan Sağlık, maçın duraklamasıyla birlikte telefonu sahibine geri verdi.