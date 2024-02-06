Midibüs devrildi, çok sayıda polis yaralandı

Hatay Dörtyol'dan İskenderun'a çevik kuvvet polislerini taşıyan 31 PB 786 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyolda refüje çarpıp devrildi.
11 POLİS YARALANDI
Kazada, sürücü polisin de arasında olduğu midibüsteki 11 çevik kuvvet polisi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı polisleri hastanelere kaldırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.