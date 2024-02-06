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Midibüs devrildi, çok sayıda polis yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devrilen midibüsteki 11 çevik kuvvet polisi yaralandı.

Anadolu Ajansı
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Midibüs devrildi, çok sayıda polis yaralandı mask

Hatay Dörtyol'dan İskenderun'a çevik kuvvet polislerini taşıyan 31 PB 786 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyolda refüje çarpıp devrildi. 

11 POLİS YARALANDI

Kazada, sürücü polisin de arasında olduğu midibüsteki 11 çevik kuvvet polisi yaralandı. 

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı polisleri hastanelere kaldırdı.
# sağlık

06 Şub 2024 - 01:48 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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