Patlayan kanalizasyon vatandaşı kusturdu!

İzmit ilçesinde Halkevi mevkiinde kanalizasyon patladı. Olay sonrası yerlere kanalizasyon kokusu ve kanal pisliği dağıldı. Geniş bir alana yayılan kokuyu çevredeki vatandaşlar İSU ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen İSU personelleri bir restoranın tesisat sorunundan kaynaklı kanalizasyon borusu patlama olayı yaşandığını tespit etti. Çevreye yayılan koku sebebiyle bir kadının kustuğu görüldü. İSU ekiplerinin müdahalesi sonrası yolda temizlik çalışması yapıldı