- Asayiş

Patlayan kanalizasyon vatandaşı kusturdu!

İzmit'te kanalizasyon patladı, sokaklar kötü koku ve kanal pisliği sokağa yayılması üzerine İSU ekipleri müdahale etti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Patlayan kanalizasyon vatandaşı kusturdu! mask

İzmit ilçesinde Halkevi mevkiinde kanalizasyon patladı. Olay sonrası yerlere kanalizasyon kokusu ve kanal pisliği dağıldı. Geniş bir alana yayılan kokuyu çevredeki vatandaşlar İSU ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen İSU personelleri bir restoranın tesisat sorunundan kaynaklı kanalizasyon borusu patlama olayı yaşandığını tespit etti. Çevreye yayılan koku sebebiyle bir kadının kustuğu görüldü. İSU ekiplerinin müdahalesi sonrası yolda temizlik çalışması yapıldı
# tespit

06 Şub 2024 - 02:08 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.105.368 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL