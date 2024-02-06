Patlayan kanalizasyon vatandaşı kusturdu!

İzmit ilçesinde Halkevi mevkiinde kanalizasyon patladı. Olay sonrası yerlere kanalizasyon kokusu ve kanal pisliği dağıldı. Geniş bir alana yayılan kokuyu çevredeki vatandaşlar İSU ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen İSU personelleri bir restoranın tesisat sorunundan kaynaklı kanalizasyon borusu patlama olayı yaşandığını tespit etti. Çevreye yayılan koku sebebiyle bir kadının kustuğu görüldü. İSU ekiplerinin müdahalesi sonrası yolda temizlik çalışması yapıldı
# tespit
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.