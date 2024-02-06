CHP Kocaeli deprem şehitlerini andı

6 Şubat 2023 depreminin yıldönümünde CHP tüm ülke genelinde saat 04:17’de eş zamanlı ll anma törenine gerçekleştirdi. İzmit Sabri Yalım Parkında gerçekleştirilen anmaya CHP İl Başkanı Bülent Sarı, CHP Büyükşehir Belediye Başkanı Atasoy Bilgin, CHP İzmit ilçe Başkanı Gökhan Ercan, il ve ilçe yönetimleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.
SARI KATILIMCILARA TEŞEKKÜR ETTİ
Saygı duruşu ile başlayan anmada katılımcılara kısa bir teşekkür konuşması yapan Başkan Sarı "1 yıl önce 6 Şubat depremlerinde yitip giden canlarımızı anıyorum. 04:17'de saygı duruşu gerçekleştirdiğimiz tüm deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dilerim ki bu topraklarda bir daha böyle acılar yaşamayız ve gerekli önlemler artık alınır."dedi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.