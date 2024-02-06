CHP Kocaeli deprem şehitlerini andı

6 Şubat 2023 depreminin yıldönümünde CHP tüm ülke genelinde saat 04:17’de eş zamanlı ll anma törenine gerçekleştirdi. İzmit Sabri Yalım Parkında gerçekleştirilen anmaya CHP İl Başkanı Bülent Sarı, CHP Büyükşehir Belediye Başkanı Atasoy Bilgin, CHP İzmit ilçe Başkanı Gökhan Ercan, il ve ilçe yönetimleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

SARI KATILIMCILARA TEŞEKKÜR ETTİ

Saygı duruşu ile başlayan anmada katılımcılara kısa bir teşekkür konuşması yapan Başkan Sarı "1 yıl önce 6 Şubat depremlerinde yitip giden canlarımızı anıyorum. 04:17'de saygı duruşu gerçekleştirdiğimiz tüm deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dilerim ki bu topraklarda bir daha böyle acılar yaşamayız ve gerekli önlemler artık alınır."dedi