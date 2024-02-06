Acun Ilıcalı'dan yarışmacıya sert sözler: 'Ben seni bu konuda güvenilir bulmuyorum!'

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım eleme adayını belirlemek için konseyde bir araya geldi. Oylama öncesinde Mustafa Kemal ve Yunus Emre arasındaki gerginlik Acun Ilıcalı'nın konseye ara vermesine sebebiyet verdi.

Bugün oynanan dokunulmazlık oyunun ardından Merve, Mustafa Kemal ile aralarında olan konuşmayı konseyde açıklamak istedi. Mustafa Kemal'in sık sık araya girerek yalan söylediğini iddia etmesi üzerine kırmızı takımda sinirler gerildi. Bunun ardından olaya Yunus Emre dahil oldu. Yunus Emre, Merve'nin doğruları söylediğini Yunus Emre ve Mustafa Kemal arasındaki gerginlik daha da arttı. Bunun üzerin Acun Ilıcalı konseye ara vermek zorunda kaldı.

Mustafa Kemal, Merve'nin yalan beyanlarda bulunduğunu ve dinlemek istemediğini söyledi. Yunus Emre'nin herkesle kavga çıkardığını ve karşı takıma karşı sürekli olay çıkardığını söyleyen Mustafa Kemal'e Acun Ilıcalı olaylara sakin yaklaşmadığını ve ortalığı daha da karıştırdığını söyledi.



İkili arasındaki gerginliğinin azalmasının ardından Acun Ilıcalı yarışmacılardan bir daha böyle bir durumun meydana gelmemesini istedi. Ardından Mustafa Kemal'i samimi bulmadığını söyledi:

"Ben seni bu konuda güvenilir bulmuyorum!"

Kaynak: cumhuriyet