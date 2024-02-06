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Başpehlivan ve Altınkemer sahibi Aydın Demir vefat etti.

Karamürsel'de geniş bir kesim tarafından tanınan başpehlivan Aydın Demir hayatını kaybetti.

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Başpehlivan ve Altınkemer sahibi Aydın Demir vefat etti. mask

Karamürsel'de geniş bir kesim tarafından tanınan başpehlivan ve altın kemer sahibi Aydın Demir hayatını kaybetti. Demir'in cenazesi bugün(6 Şubat Salı günü) ikindi namazında Kayacık Camii'nden kaldırılacak.
# aydın demir, altın

06 Şub 2024 - 08:57 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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