06 Şub 2024 - 09:10- Gündem G:

Kocaeli'de hava kirliliği o bölgede kritik seviyeye ulaştı!

Kocaeli'de hava kirliliği seviyesi Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova bölgesinde kritik seviyeye ulaştı.

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Kocaeli'de hava kirliliği o bölgede kritik seviyeye ulaştı! mask
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Accuweather isimli hava kirliliği ve hava durumu sitesinde son veriler güncellendi. Geçtiğimiz haftalarda iyileşmeye giden hava kirliliği durumunda son günlerde hızla olumsuzluk bir süreç devreye girdi. Birçok ilçe hala orta-kötü seviye arasında iken, Çayırova, Gebze, Dilovası ve Darıca'da hava kirliliği seviyesi kötü- sağlık açısından sakıncalı seviyesine ulaştı. Gölcük, Başiskele ve Kandıra gibi ilçelerde hava kirliliği seviyesi orta seviyede iken Körfez ve İzmit'e doğru hava kirliliği hala kötü seviyede. İşte Kocaeli'deki bölgelerdeki hava kirliliği durumu:
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06 Şub 2024 - 09:10 - Gündem

Mahreç  İrem Güler

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