Kocaeli'de hava kirliliği o bölgede kritik seviyeye ulaştı!

Accuweather isimli hava kirliliği ve hava durumu sitesinde son veriler güncellendi. Geçtiğimiz haftalarda iyileşmeye giden hava kirliliği durumunda son günlerde hızla olumsuzluk bir süreç devreye girdi. Birçok ilçe hala orta-kötü seviye arasında iken, Çayırova, Gebze, Dilovası ve Darıca'da hava kirliliği seviyesi kötü- sağlık açısından sakıncalı seviyesine ulaştı. Gölcük, Başiskele ve Kandıra gibi ilçelerde hava kirliliği seviyesi orta seviyede iken Körfez ve İzmit'e doğru hava kirliliği hala kötü seviyede. İşte Kocaeli'deki bölgelerdeki hava kirliliği durumu:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.