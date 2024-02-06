Kocaeli Kartepe'de 4230 m² arsa icradan satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1037 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Kıymet takdiri istenen Kocaeli İli, Kartepe ilçesi, Suadiye mahallesi, 224 ada, 58 parsel sayılı taşınmaz Kartepe Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ?Konut Alanı, İmar Yolu ve Dere Alanı? kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılanma koşulları ayrık yapı nizamı, kat adedi 2 kattır. Emsal (KAKS)=0,20 olarak belirlenmiştir. Yaklaşma mesafeleri imar yolu cephelerinde min. 5,00 metre, yan bahçelerde min. 3,00 metre olup Min. İfraz koşulu 1000 m² dir. Taşınmaz Kartepe Belediyesi sınırları içerindedir ve alanı 4.230,65 m² dir. Taşınmaz idari yerleşim olarak Suadiye Mahallesi, Heyrek caddesi, Dış kapı no: 55 posta adresinde yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için Satış Şartnamesini ve Bilirkişi Raporunu inceleyiniz.
Adresi : Suadiye Mahallesi. Heyrek Caddesi. No:55 Kartepe/Kocaeli Kartepe / KOCAELİ
Yüzölçümü : 4.230,65 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 14.345.560,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Takyidatta olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/ 2024 - 12:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 12:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 12:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2024 - 12:03
31/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.