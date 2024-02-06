Kocaeli Kartepe'de 4230 m² arsa icradan satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1037 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Kıymet takdiri istenen Kocaeli İli, Kartepe ilçesi, Suadiye mahallesi, 224 ada, 58 parsel sayılı taşınmaz Kartepe Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ?Konut Alanı, İmar Yolu ve Dere Alanı? kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılanma koşulları ayrık yapı nizamı, kat adedi 2 kattır. Emsal (KAKS)=0,20 olarak belirlenmiştir. Yaklaşma mesafeleri imar yolu cephelerinde min. 5,00 metre, yan bahçelerde min. 3,00 metre olup Min. İfraz koşulu 1000 m² dir. Taşınmaz Kartepe Belediyesi sınırları içerindedir ve alanı 4.230,65 m² dir. Taşınmaz idari yerleşim olarak Suadiye Mahallesi, Heyrek caddesi, Dış kapı no: 55 posta adresinde yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için Satış Şartnamesini ve Bilirkişi Raporunu inceleyiniz.

Adresi : Suadiye Mahallesi. Heyrek Caddesi. No:55 Kartepe/Kocaeli Kartepe / KOCAELİ

Yüzölçümü : 4.230,65 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 14.345.560,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Takyidatta olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/ 2024 - 12:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 12:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 12:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2024 - 12:03

31/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.