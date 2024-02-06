Kocaeli Kartepe'de 2307 m² arsa mahkemeden satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/77 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Arslanbey mahallesi, 231 ada 16 parsel, arsa vasıflı taşınmaz olup, üzerinde herhangi bir yapı yoktur, geometrik olarak düzgün dikdörtgen forma sahiptir, köşebaşı parseldir, kadastral yollara cephelidir, yapılaşma ve nüfus orta yoğunluktadır,

Adresi : Arslanbey Mah. Ceylanur Sok. Kartepe / KOCAELİ

Yüzölçümü : 2.307,23 m2

İmar Durumu: Konut alanında kalır, ayrık nizam 2 kat inşaat izni vardır.

Kıymeti : 9.228.920,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/ 2024 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 10:02

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Arslanbey mahallesi, 248 ada 4 parsel, arsa vasıflı taşınmaz olup, üzerinde herhangi bir yapı yoktur, geometrik olarak düzgün dikdörtgen forma sahiptir, köşebaşı parseldir, kadastral yollara cephelidir, yapılaşma ve nüfus orta yoğunluktadır.

Adresi : Arslanbey Mah. Cem Sok. Kartepe / KOCAELİ

Yüzölçümü : 901,68 m2

İmar Durumu: Konut alanında kalır, ayrık nizam 2 kat inşaat izni vardır.

Kıymeti : 3.606.720,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 10:22

Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 10:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 10:22

Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 10:22

01/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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