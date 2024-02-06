SSK emeklilerinin zam farkları hesaplara yatırıldı

TÜİK önce enflasyon farkını açıkladı. Emekli yüzde 37,65 enflasyon farkı alacaktı. Emekli işçi esnaf yüzde 37,65 enflasyon farkı alırken, Memur ve emeklisi yüzde 11,68'den fazla zam alacaktı. Bu durum emekliler arasında ayrımcılık mı yapılıyor sorusunu gündeme getirdi. Tepkiler gecikmedi. SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olanlar tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli işçi ve esnafa yüzde 5 za verileceğini açıkladı. Zam oranı memur ve emeklisinden yine düşük kalmıştı ve bu fark kapanmadı. Emeklilere tepki gösterdi. Muhalefet memurlarla eşitleyin çağrısında bulundu. Eee Mart sonunda seçim vardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sonunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin eflasyon farkı dışında yüzde 11,68 artış yapıldı ve memurlarla eşitlendi. Ancak o zam kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir hafta geçikmeyle imzaladı.



SSK EMEKLİLERİNİN ZAM FARKLARI BUGÜN YATTI

Sonunda bugün emeklilere verilen zam farkları yatırılmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bugün SSK emeklilerinin zam farklarının yatırılacağını açıklamıştı. Farklar yatırıldı, yarın ise Bağ-Kur emeklilerinin zam farkları hesaplara yatırılacak.

ZAM FARKI NE KADAR OLACAK

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'a göre 7 bin 500 lira alanların maaşları 10 bin liraya tamamlandı. O emekliler 2500 lira fark almış olacak. Kök aylığa göre %37,57 oranında bir artış yapıldı. Bu artış sonrasında emekli aylıkları emeklilerin hesabına yattı. En düşük emekli aylığı 10 bin lira oldu ancak 7.500 lira olarak yatırıldı çünkü yasal düzenleme yetişmediği için. 7 bin 500 alanlar 10 bin liraya tamamlanacak ayrıca kök maaşına yüzde 11,68’lik ilave bir artış yapılacak. Uygulamayla birlikte bir çok emeklinin kafası karıştı. Şimdi 10 bin lira aralık aylığı Ocak ayında O 13 bin 557 lira oldu. Onun üzerine yüzde 11,68 ekleyen yeni maaşını öğrenmiş olacak. İşte o tablo:

Kaynak: yeniçağ