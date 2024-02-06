Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi’nden Uzman Diyetisyen Sevgi Yavuz, yapılan sağlık araştırmalarının, sabahın erken saatlerinde yapılan kahvaltının bilişsel performansı olumlu etkilediğini gösterdiğini söyledi. Yavuz, bu etkilerin özellikle 18 yaşın altındaki öğrencilerde ve görev odaklı davranışlarda belirgin olduğunun görüldüğünü ifade etti.

Kahvaltı için hangi saatin en uygun olduğu konusuna da değinen Yavuz, “Uyandıktan sonra ilk iki saat içinde kahvaltı yapmak, metabolizmanın aktifleşmesine yardımcı olabilir. Bu süre zarfında vücut, gün boyunca ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak için hazırlık yapar. İspanya’dan bilim insanlarının bir çalışması, kahvaltının sabah 08.11’de tüketilmesinin en etkili olduğunu belirlemiştir. Araştırmalar sabah kahvaltısını atlayanların, akşam yemeğinde daha çok kalori alımı yaptığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla sabahları kahvaltıyı atlayanlar daha çok kilo alıyor” dedi.