GTÜ Akademisyeninin Uluslararası Başarısı

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rezan Demir Çakan’ın yürüteceği ve üç yıl sürecek olan projenin öncelikli hedefi, GTÜ' yü sodyum iyon bataryalar başta olmak üzere, batarya araştırmaları alanında Türkiye'de bir cazibe merkezi haline getirmek ve ortaklarının birlikte yürüteceği çalışmalarla Türkiye'deki sodyum bazlı batarya sektörüne dinamizm kazandırarak akademi ve sanayi arasındaki bağları güçlendirmekte.
Bu fon kapsamında GTÜ, CNRS-LRCS, TIA ve HUB'da, üç yıl boyunca, çok sayıda çalıştay, yaz okulu, eğitim programı ve konferans düzenlenecek; Gebze Teknik Üniversitesi ve Türkiye'deki diğer akademik kurumların üyelerinin yanı sıra batarya ekosistemindeki farklı dış paydaşlar da değişim programları aracılığıyla konsorsiyum ortaklarının olanaklarından yararlanabilecek.
Twinning Aksiyonu, "Widening" ülkelerinde yer alan araştırma kurumlarının bilim ve teknoloji kapasitesinin ve araştırma profilinin geliştirilmesi amacıyla uluslararası kabul görmüş iki Avrupa kurumu ile eşleştirilmesi esasına dayanmaktadır. Sodyum-iyon bataryalar için hem laboratuvar esaslı çalışmalara hem de endüstriyel ölçekte hücre geliştirmeye odaklanan proje, Fransa'dan Laboratoire de Réactivité et Chimie des Solides (CNRS-LRCS) ve sodyum-iyon batarya üreticisi (TIA) ile Almanya'dan Humboldt-University Berlin (HUB) konsorsiyum ortaklığından oluşmaktadır.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.