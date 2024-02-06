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'Palalı Sabri' cinayetinde yeni gelişme: 6 şüpheli tutuklandı

Gezi eylemlerinde yurttaşlara palayla saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

'Palalı Sabri' cinayetinde yeni gelişme: 6 şüpheli tutuklandı mask

"Palalı Sabri" olarak tanınan Sabri Çelebi'nin öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan ve dün İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 8 şüpheliden 2'si 'kasten adam öldürme' suçundan, 4'ü ise 'suçluyu kayırma' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kaynak: cumhuriyet
# Palalı Sabrİ

06 Şub 2024 - 10:07 - Asayiş

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