CHP İlçe Başkanı Ercan: “Recep Tayyip Erdoğan’ın cümlelerine destek veriyoruz”

İşte CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın 6 Şubat depremi yıl dönümü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasının tam metni:

“Bugün, 6 Şubat 2023'te yaşadığımız depremlerin birinci yıl dönümündeyiz. Tam 1 yıl önce saat 04:17'de 11 ilimizi etkileyen deprem, ülkemizi derinden sarstı, bugün sayısını hala tam olarak bilemediğimiz on binlerce canımızı, saniyeler içerisinde yitirdik. Bu acıyı en iyi bilenler olarak, kayıpların acısını hala yüreklerimizde hissediyoruz, depremin ilk anı itibarıyla olduğu gibi, her zaman depremzede yurttaşlarımızın yanlarında, en yakınlarında olacağımızı belirtmek istiyoruz.

“CHP AİLESİ OLARAK YANLARINDAYIZ”

Bu acı verici olayın tekrarını yaşamamak adına, hükümeti ve ilgili tüm kurumları geçmişteki acılardan ders çıkarmaya davet ediyor, bu konuda yapılacak her ne var ise Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak yanlarında olacağımızı, ayrı gayrı gözetmeksizin el birliği ile destek olacağımızı belirtiyoruz. Unutulmamalıdır ki Türkiye bir deprem ülkesidir. Yerel ve merkezi yönetimleri deprem önlemleri ve depreme hazırlık konusunda bilinçlendirme çalışmalarına, yine bu çalışmalar için kenetlenmeye, aynı acıları yaşamamak adına el birliği ve uzlaşı kültürü içerisinde hareket etmeye davet ediyoruz.

“EL ELE VERİLMELİ”

Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maalesef alkışlar eşliğinde “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi? Bak şu an Hatay garip kaldı” cümlelerine sebep sonuç ilişkisi kurmaksızın, destek veriyoruz. Biz, siyasi kazanımların içerisinde değil, birleştirici politikaların içerisinde olduk. Ayrım gözetmeksizin hizmet verdik. Maalesef, o dönem karşılaştığımız türlü engelleme ve karalamalara rağmen sadece depremzede yurttaşlarımıza desteği düşündük, düşünmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bir yurttaşımızın canı, binlerce, milyonlarca oydan daha değerlidir.

Bu zorlu dönemde sadece sözle değil, eylemle de harekete geçmeliyiz. Kentlerimizi daha dayanıklı hale getirmeli, gelecekte yaşanabilecek afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Unutmayın, savaşın kazananı olmaz. Deprem konusu siyasi savaş haline getirilmemeli, oy kazanımına alet edilmemelidir.

“YANLIŞ VE AYRIMCI POLİTİKALARDAN VAZGEÇİN”

Gelin yetkili kurum ve kişilerin tutarsız verileri, şeffaf olmayan yönetim düzeni ve rantlara bulanmış yönetim biçiminden ötürü canıyla, malıyla kaybeden tarafın halkımız olduğunu bizimle birlikte yüreğinizde hissederek yanlış ve ayrıştırıcı politikalardan vazgeçin, bu düzenin değişmesi ve kazanın halkımız olması için sorumlulardan kim olduğuna bakılmaksızın hesap soralım. Bu vesile ile tarihin en büyük felaketlerinden biri olarak kaydedilen depremde yaşamını yitiren yurttaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalanlar ve ailelerine başsağlığı diliyor, sakatlanan ve maddi kayıplar yaşayan yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Gökhan ERCAN- Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı”…