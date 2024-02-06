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Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Gebze ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı mask
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Kaza, Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 41 TY 377 plakalı Opel marka otomobil, rampa aşağı indiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak, aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan S.Ö. itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine sevk edildi. Ağır yaralandığı öğrenilen S.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, eğitim, Darıca, araştırma, inceleme, kaza

06 Şub 2024 - 10:31 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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