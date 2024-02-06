EFSANE AYDIN DEMİR SON GÜREŞİ KAYBETTİ

Başpehlivan ve Altınkemer sahibi Aydın Demir vefat etti. O yaşayan bir efsaneydi. Rekortmen Ahmet Taşçı’nın ustasıydı Aydın Demir… 1976-77-78’de üst üste Kırkpınar başpehlivanı olarak Karamürsel’e altın kemeri getirmiş ve ünlü Altınkemer Restoranı da marka yapmıştı.

Son çıraklarından Şener Sar’ın ziyaretiyle hayli mutlu olan efsane pehlivanımız, zorlu hastalığa direndi ama sonunda Hakk’ın rahmetine kavuştu, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonumuz Gazanfer Bilge’nin yanına gitti.

Dünyanın tanıdığı Karamürselli başpehlivan ve altın kemer sahibi Aydın Demir’in cenazesi dün (6 Şubat Salı günü) ikindi namazında Kayacık Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra aile mezarlığına defnedildi.

615, 616, 617’NCİ KIRKPINAR’I ÜST ÜSTE KAZANDI

Karamürsel denince ilk akla gelen güreşçimiz Gazanfer Bilge’dir. Yağlı güreş denince de Aydın Demir ve Ahmet Taşçı akla gelir. Gazanfer Bilge Ahirete göçtü ama hala efsane olarak anılıyor. Aydın Demir ise hastalıkla yıllarca boğuştu ve sonunda o da yanlarına gitti. Karamürsel Devlet Hastanesi’ndeki odası bir an bile olsa boş kalmayan Demir’in sağlığı da hızla kötüye gitti. Hastane yönetiminin de yakından ilgilendiği yaşayan efsanemiz, talebesi rekortmen pehlivanımız Ahmet Taşçı’nın da ilgisinden hayli memnundu.

ŞENER SAR’I GÖRÜNCE DUYGULANMIŞTI

Kentimiz Kırkpınar deyince ilk akla gelen isimlerinden olan eski pehlivan Şener Sar ile yine eski pehlivan Mustafa Başdemir ile Ahmet Taşçı’nın yeğeni Mehmet Taşçı’yı karşısında gören Demir, gözlerini açarak hayli duygulandığını göstermiş ve onların aracılığıyla tüm sevenlerinden dua istemişti.. Şener Sar “Onun yanında hepimizin eli ayağı titrerdi. O gerçek bir efsane ve hepimizin ustasıydı. Onun hayır duasını almak bize çok iyi geliyordu. Güreş camiasının bir araya gelerek toplu ziyarette bulunması gerekirdi. Çok üzgünüm. Acı haberi aldık. Son kez görmek bize de nasip oldu.” dedi. Türk spor tarihi ve bu meydanlar Aydın Çınar ustamızı unutmaz.

Aydın Demir’in altın kemeri kazandığı başpehlivanlıklar:

1976 615. Aydın Demir

1977 616. Aydın Demir

1978 617. Aydın Demir

Ahmet Taşçı’nın kazandığı başpehlivanlıkları:

1990 629. Ahmet Taşçı Kadir Birlik'i yenerek unvanı aldı.

1991 630. Ahmet Taşçı Bülent Gürbüz'ü yenerek unvanı aldı.

1992 631. Ahmet Taşçı Abdullah Ersoy'u yenerek unvanı aldı.

1993 632. Ahmet Taşçı Sezgin Yüksel'i yenerek unvanı aldı.

1995 634. Ahmet Taşçı Sezgin Yüksel'i yenerek unvanı aldı.

1996 635. Ahmet Taşçı Mehmet Yılmaz'ı yenerek unvanı aldı.

1997 636. Ahmet Taşçı Cengiz Elbeye'yi yenerek unvanı aldı.

1999 638. Ahmet Taşçı Vedat Ergin'i yenerek unvanı aldı.

2000 639. Ahmet Taşçı Mehmet Yılmaz'ı yenerek unvanı aldı.