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Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde işlem tamam  

Büyükşehir tarafından Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde süren üstyapı çalışmaları tamamlandı. Hoca Ahmed Yesevi Caddesi duble yola kavuştu  

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Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde işlem tamam   mask
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Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan üstyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla ulaşım konforu sürücüler için en üst düzeye çıktı. Yuvacık Barajına ulaşımın sağlandığı cadde

duble yola dönüştü. Caddede orta refüj süpürge beton, tretuvar ve yaya korkuluk imalatları, dekoratif aydınlatma direk montajları yapıldı. Cadde üzerindeki yeni kavşak da tamamlanarak hizmete sunuldu.

4 ŞERİTLİ YOL

2,5 kilometre uzunluktaki cadde 2 gidiş 2 geliş olmak üzere dört şeride çıkarıldı. Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi; kavşak düzenlemesi, dere ıslahı ve aydınlatma çalışmalarıyla baştan aşağı yenilendi. Cadde boyunca 26 bin 500 ton plent miks temel, 12 bin 175 ton binder, 8 bin 225 ton da aşınma asfaltı serildi. 16 bin 500 metrekare parke, 16 bin 625 metre bordür döşemesi yapılan caddeye 8 bin 350 metreküp taş duvar, betonarme açık kesit, menfez ve aydınlatma çalışmaları yapıldı.
# Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, yeni, Başiskele, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

06 Şub 2024 - 11:05 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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