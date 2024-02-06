Kocaelispor’da Tanke şoku!: Japonya yolcusu…

KESİN GÖZÜKÜYOR

Transfer sezonunun kapanmasına 3 gün kala elimizdeki en golcü oyuncu olan Douglas Tanke’nin Japonya’ya transfer olma ihtimali gündeme bomba gibi düştü. Japon ekibi Shizuoka Shimizu, Tanke’nin sözleşmesinde yer alan 750 bin Euro serbest kalma maddesini kullanarak teklif getirdi. Tanke de bu teklifi kabul ettiğini yönetime bildirdi. Dün gece ve bu sabah olmak üzere iki kulüp arasında diyaloglar sürdü ancak transfer şu an için kesin diyebiliriz…