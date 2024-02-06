Kocaelispor’da Tanke şoku!: Japonya yolcusu…

KESİN GÖZÜKÜYOR
Transfer sezonunun kapanmasına 3 gün kala elimizdeki en golcü oyuncu olan Douglas Tanke’nin Japonya’ya transfer olma ihtimali gündeme bomba gibi düştü. Japon ekibi Shizuoka Shimizu, Tanke’nin sözleşmesinde yer alan 750 bin Euro serbest kalma maddesini kullanarak teklif getirdi. Tanke de bu teklifi kabul ettiğini yönetime bildirdi. Dün gece ve bu sabah olmak üzere iki kulüp arasında diyaloglar sürdü ancak transfer şu an için kesin diyebiliriz…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Mülayim - Tanke bu ligde zor oynuyor,ne süper ligi ,ne Avrupa ligleri yahu!...Bir kaç haftadır zaten Tanke'nin ruhu sahada değil,bir sıkıntısı var ama ne diye kendi kendimize soruyorduk.
Körfez - Bence gitsin attigıkadar gol Kaçırdı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.