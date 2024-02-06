06 Şub 2024 - 11:09- Spor G:

Kocaelispor’da Tanke şoku!: Japonya yolcusu…

Kocaelispor’un golcü ismi Douglas Tanke’nin, Japonya ekibi Shizuoka Shimizu’ya transfer olacağı öğrenildi. Japon ekip 750 bin Euro serbest kalma maddesini kullanıp Brezilyalı golcüyü renklerine bağlamak istiyor. Golcü oyuncu da teklifi kabul etti

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Kocaelispor’da Tanke şoku!: Japonya yolcusu… mask

KESİN GÖZÜKÜYOR

Transfer sezonunun kapanmasına 3 gün kala elimizdeki en golcü oyuncu olan Douglas Tanke’nin Japonya’ya transfer olma ihtimali gündeme bomba gibi düştü. Japon ekibi Shizuoka Shimizu, Tanke’nin sözleşmesinde yer alan 750 bin Euro serbest kalma maddesini kullanarak teklif getirdi. Tanke de bu teklifi kabul ettiğini yönetime bildirdi. Dün gece ve bu sabah olmak üzere iki kulüp arasında diyaloglar sürdü ancak transfer şu an için kesin diyebiliriz…
# Kocaelispor, Tanque, tanque gidiyor mu?

06 Şub 2024 - 11:09 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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Yorumlar

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Mülayim - Tanke bu ligde zor oynuyor,ne süper ligi ,ne Avrupa ligleri yahu!...Bir kaç haftadır zaten Tanke'nin ruhu sahada değil,bir sıkıntısı var ama ne diye kendi kendimize soruyorduk.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 11:25

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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