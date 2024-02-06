06 Şub 2024 - 11:17- Gündem G:

Kocaeli'de hangi ilçe kaç nüfus? İşte ilçe ilçe sayılar...

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre 407 bin 436 ile Kocaeli'nin en kalabalık ilçesi Gebze oldu.

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Kocaeli'de hangi ilçe kaç nüfus? İşte ilçe ilçe sayılar... mask

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun %48,6'sını erkekler, %51,4'ünü kadınlar oluşturdu.

Kocaeli Nüfusu, 2 Milyon 102 bin 907 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde ikamet eden nüfus, 23 bin 835 kişi artarak, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 2 Milyon 102 bin 907 oldu.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2023 yılında Kocaeli ilinin nüfus yoğunluğu 582 oldu.

2023 yılında Kocaeli’nin yıllık nüfus artış hızı ise binde 11,4 olarak gerçekleşmiştir.

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla İlçelere göre 2023 Nüfus Bilgileri

İLÇE ADI

TOPLAM

TOPLAM

ERKEK

KADIN

BAŞİSKELE

121.278

61.667

59.611

ÇAYIROVA

153.301

77.873

75.428

DARICA

227.892

115.093

112.799

DERİNCE

146.409

73.312

73.097

DİLOVASI

54.391

28.080

26.311

GEBZE

407.436

206.542

200.894

GÖLCÜK

177.441

89.360

88.081

İZMİT

378.656

186.770

191.886

KANDIRA

53.845

29.905

23.940

KARAMÜRSEL

59.952

30.057

29.895

KARTEPE

142.175

72.379

69.796

KÖRFEZ

180.131

90.253

89.878

KOCAELİ TOPLAM

2.102.907

1.061.291

1.041.616

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06 Şub 2024 - 11:17 - Gündem

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Yorumlar

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Mülayim - Nüfusu en az artanlar;Derince 35 kişi, Karamürsel 276 kişi, Gebze 417 kişi...En çok artanlar Kartepe 5.550 kişi, Başiskele 4.628 kişi.....Demek ki İstanbullular artık Gebze bölgesini tercih etmeyip Kartepe ve Başiskeleye geliyorlar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 11:53

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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