Kocaeli'de hangi ilçe kaç nüfus? İşte ilçe ilçe sayılar...

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun %48,6'sını erkekler, %51,4'ünü kadınlar oluşturdu.
Kocaeli Nüfusu, 2 Milyon 102 bin 907 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde ikamet eden nüfus, 23 bin 835 kişi artarak, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 2 Milyon 102 bin 907 oldu.
Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2023 yılında Kocaeli ilinin nüfus yoğunluğu 582 oldu.
2023 yılında Kocaeli’nin yıllık nüfus artış hızı ise binde 11,4 olarak gerçekleşmiştir.
31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla İlçelere göre 2023 Nüfus Bilgileri
İLÇE ADI
TOPLAM
TOPLAM
ERKEK
KADIN
121.278
61.667
59.611
ÇAYIROVA
153.301
77.873
75.428
DARICA
227.892
115.093
112.799
DERİNCE
146.409
73.312
73.097
DİLOVASI
54.391
28.080
26.311
GEBZE
407.436
206.542
200.894
GÖLCÜK
177.441
89.360
88.081
İZMİT
378.656
186.770
191.886
KANDIRA
53.845
29.905
23.940
KARAMÜRSEL
59.952
30.057
29.895
142.175
72.379
69.796
KÖRFEZ
180.131
90.253
89.878
KOCAELİ TOPLAM
2.102.907
1.061.291
1.041.616
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mülayim - Nüfusu en az artanlar;Derince 35 kişi, Karamürsel 276 kişi, Gebze 417 kişi...En çok artanlar Kartepe 5.550 kişi, Başiskele 4.628 kişi.....Demek ki İstanbullular artık Gebze bölgesini tercih etmeyip Kartepe ve Başiskeleye geliyorlar.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.