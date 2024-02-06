Kocaeli'de hangi ilçe kaç nüfus? İşte ilçe ilçe sayılar...

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.



Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun %48,6'sını erkekler, %51,4'ünü kadınlar oluşturdu.

Kocaeli Nüfusu, 2 Milyon 102 bin 907 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde ikamet eden nüfus, 23 bin 835 kişi artarak, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 2 Milyon 102 bin 907 oldu.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2023 yılında Kocaeli ilinin nüfus yoğunluğu 582 oldu.

2023 yılında Kocaeli’nin yıllık nüfus artış hızı ise binde 11,4 olarak gerçekleşmiştir.

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla İlçelere göre 2023 Nüfus Bilgileri