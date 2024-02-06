Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Başiskele'nin nüfusu 121.278 oldu. Erkek nüfusu 61.667, kadın nüfusu ise 59.611 oldu.
- Yaşam
Başiskele'nin nüfusu kaç?
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Başiskele'nin nüfusu 121.278 oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.