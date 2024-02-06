Bin 500 işçiyi ilgilendiren üçüncü toplantı başladı!

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlendiği Pirelli, Brisa ve Prometeon ile aynı toplu iş sözleşmesi masasına gelmeyen Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikaları ile bugün 11:30’da Tryp By Wyndham Otel’de üçüncü görüşme başladı. İki fabrikada çalışan 1500 işçiyi ilgilendiren görüşmelerde sendika Goodyear işverenine Pirelli, Prometeon ve Brisa’ya verilen taslağın aynısını verdi. Lastik-İş’in Goodyear’la Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ikinci oturumunda üretimde 16 idari ve 1 parasal madde olmak üzere 17 madde geçmişti. Destekte 15 idari, 1 parasal olmak üzere toplam 16 madde geçmişti.

İSTENEN ZAM ORANI YÜZDE 111

Sendika tarafından işverene verilen taslakta ilk 6 ay üretim işçilerine yüzde 111, destek hizmetleri işçilerine ise yüzde 170 oranında zam talep edildi. Üretim ve destek hizmetleri işçilerine ikinci 6 ay enflasyon artı enflasyon, üçüncü 6 ay enflasyon artı enflasyon artı 2 puan, dördüncü 6 ay enflasyon artı enflasyon artı 2 puan zam talep etti. Sendika aynı zamanda asgari ücretin enflasyonun üzerinde çıkması halinde o fark da işçilere yansıtılmasını istedi.

TOPLANTIYA EKSİKSİZ KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Sendikanın otelinde yapılan görüşmeye Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, Genel Merkez Yöneticileri, sendikasının Kocaeli ve Sakarya Şube Başkan ve yöneticileri ile iş yeri temsilcileri görüşmede hazır oldu. İşveren adına ise görüşmelere Kiplas Yetkilisi Ulaş Yıldız, Goodyear yöneticileri; Ceren Özel, Serkan Işık, Aslı Beyler katıldı.