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Kartepe Kayak Merkezi 'Türkiye'nin en iyi 10 kayak merkezi' arasında gösterildi

Kartepe Kayak Merkezi, 'Türkiye’nin en iyi 10 kayak merkezi' arasında yer aldı.

İhlas Haber Ajansı
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Kartepe Kayak Merkezi 'Türkiye'nin en iyi 10 kayak merkezi' arasında gösterildi mask

Seyahat ve kültür dergisi Skyroad dergisi okuyucuları tarafından belirlenen Türkiye’nin en iyi kayak merkezleri sıralamasında Kartepe Kayak Merkezi de yer aldı.


Türkçe ve İngilizce olarak aylık yayınlanan seyahat ve kültür dergisi Skyroad, kış aylarında evde sıcak çay mı yoksa pistte kayak mı? Konu başlığı ile Ülkemizin dört yanında bulunan kayak merkezileri değerlendirilerek ilk 10 kayak merkezinin seçimi yapıldı.


Ülkenin en iyi kayak merkezleri sıralamasında ilk 10’a giren yerler şu şekilde oluştu; Kayseri Erciyes Kayak Merkezi, Kars Sarıkamış Kayak Merkezi, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi, Bursa Uludağ Kayak Merkezi, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi, Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi, Kastamonu Ilgaz Kayak Merkezi, Isparta Davraz Kayak Merkezi, Antalya Saklıkent Kayak Merkezi ve Murat Dağı Termal Kayak Merkezi.
# türkiye, Kartepe, çay

06 Şub 2024 - 11:44 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

(1)
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Mülayim - Erciyes dağında bir tane numunelik ağaç yok, volkanik dağ,oksijen fakiri......Demek ki bu tasnif sadece kayak pistlerinin uzunluk ve kalitesine göre yapılmış.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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