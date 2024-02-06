Kartepe Kayak Merkezi 'Türkiye'nin en iyi 10 kayak merkezi' arasında gösterildi

Seyahat ve kültür dergisi Skyroad dergisi okuyucuları tarafından belirlenen Türkiye’nin en iyi kayak merkezleri sıralamasında Kartepe Kayak Merkezi de yer aldı.



Türkçe ve İngilizce olarak aylık yayınlanan seyahat ve kültür dergisi Skyroad, kış aylarında evde sıcak çay mı yoksa pistte kayak mı? Konu başlığı ile Ülkemizin dört yanında bulunan kayak merkezileri değerlendirilerek ilk 10 kayak merkezinin seçimi yapıldı.



Ülkenin en iyi kayak merkezleri sıralamasında ilk 10’a giren yerler şu şekilde oluştu; Kayseri Erciyes Kayak Merkezi, Kars Sarıkamış Kayak Merkezi, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi, Bursa Uludağ Kayak Merkezi, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi, Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi, Kastamonu Ilgaz Kayak Merkezi, Isparta Davraz Kayak Merkezi, Antalya Saklıkent Kayak Merkezi ve Murat Dağı Termal Kayak Merkezi.