Kartepe Kayak Merkezi 'Türkiye'nin en iyi 10 kayak merkezi' arasında gösterildi

Seyahat ve kültür dergisi Skyroad dergisi okuyucuları tarafından belirlenen Türkiye’nin en iyi kayak merkezleri sıralamasında Kartepe Kayak Merkezi de yer aldı.
Türkçe ve İngilizce olarak aylık yayınlanan seyahat ve kültür dergisi Skyroad, kış aylarında evde sıcak çay mı yoksa pistte kayak mı? Konu başlığı ile Ülkemizin dört yanında bulunan kayak merkezileri değerlendirilerek ilk 10 kayak merkezinin seçimi yapıldı.
Ülkenin en iyi kayak merkezleri sıralamasında ilk 10’a giren yerler şu şekilde oluştu; Kayseri Erciyes Kayak Merkezi, Kars Sarıkamış Kayak Merkezi, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi, Bursa Uludağ Kayak Merkezi, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi, Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi, Kastamonu Ilgaz Kayak Merkezi, Isparta Davraz Kayak Merkezi, Antalya Saklıkent Kayak Merkezi ve Murat Dağı Termal Kayak Merkezi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mülayim - Erciyes dağında bir tane numunelik ağaç yok, volkanik dağ,oksijen fakiri......Demek ki bu tasnif sadece kayak pistlerinin uzunluk ve kalitesine göre yapılmış.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.