3 günde yeni transfer zor… Tanke’nin yerini kim dolduracak?

LAWAL, ŞEYDAYEV, KOUAKOU…

Kocaelispor’da Tanque’nin Japonya'ya transfer olacağı şok etkisi yarattı. Transfer sezonun kapanmasına 3 gün kala yaşandı bu gelişme. 3 gün içinde yeni bir golcü bulmak imkansıza yakın. O yüzden elimizdekiler ile sezonu bitirmek mecburiyetinde kalacağız. “Tanque’nin yerine kim oynayacak?” soruları ayyuka çıkmış durumda. Elimizde 9 numara mevkiinde oynayan 3 oyuncu bulunuyor. Bunlar, genç oyuncu Emmanuel Lawal, Christian Kouakou ve yeni transferimiz Ramil Şeydayev.

İMKANLAR ZORLANACAK

Kouakou ile Lawal’ın mevkileri 9 numara. Ancak Şeydayev zaman zaman o mevkide oynamış. Tam safkan bir golcü değil. O yüzden Şeydayev’in o mevkide oynaması zor gözüküyor. Öte yandan Kouakou’nun performansı ortada. Oyuncu bugüne kadar yalnızca 1 gol atabildi. Bunda tabii ki az süre almasının etkisi çok büyük. Ancak Tanque’nin yerini doldurabilecek mi o da büyük bir soru işareti. Lawal’a gelecek olursak eğer kendisi şu an için takımın en genç ismi. Tecrübe sahibi değil. Türkiye gibi büyük bir ülkede ilk kez top koşturacak. Lawal’ın, Tanque’nin yerini doldurması imkansıza yakın…