ŞUBAT AYI BALIKLARI

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Sağlıklı beslenmenin koşullarından biri de her gıdanın mevsiminde ve doğal olarak yenmesidir. Taze balık tüketebilmek için hangi balığın hangi mevsimde olduğunu bilmemiz gerekiyor çünkü bizler çiftlik balıkları yemiyoruz. Balığın en bol ve çeşitli olduğu aylardayız. Balık çeşitlerinin hepsi fotoğrafa sığmadı. Rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın’a göre hamsi, sardalya ve istavrit en büyük oranda Omega-3 içeren balıklar.

Omega-3 alabilmek için birçok kişinin yediği somon balıklarının büyük bir çoğunluğunun çiftlik balığı olduğunu hatta renklerinin bile üretici tarafından belirlenen yemlerle verildiğini biliyor musunuz? “Somon balığınızın hangi renk olmasını isterseniz?” başlıklı yazımızı mutlaka okuyun.

Hakiki deniz somonu kadar Omega-3 içeren hamsi ve istavrit ve sardalyayı bu ay bol bol yemeye çalışın.

Hamsinin son günleri.

Şubat ayı balıkları:

▪️ İstavrit (✅)

▪️ Hamsi (✅) (son günleri)

▪️ Sardalya (✅) (Karadeniz)

▪️ Lüfer

▪️ Kılıç (15 Şubat - 15 Mart av yasağı)

▪️ Mercan (fangri)

▪️ Kefal

▪️ Akya

▪️ Kolyoz

▪️ Barbunya

▪️ Kalkan

▪️ Sinarit

▪️ İzmarit

▪️ Gümüş