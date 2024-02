Gergerlioğlu, Maraş depreminde kaybolanları Meclis gündemine taşıdı!

Gergerlioğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kaybolan yakınlarını arayan depremzedelerin olduğunu belirten Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği (DEMAK) Başkanı Selahattin Kaban, 11 ilde 142 depremzedenin kayıp olduğunu söyledi. Deprem sonrası kurulan DEMAK'ın verilerine göre, 11 ildeki 142 kişinin nerede oldukları hala bilinmiyor. Yakınları, 342 gündür haber alamadıkları akrabalarının hayatta ise yerlerini, değilse hayatta olmadıkları bilgisini istiyor. Kayıp olanlar arasında 3 aylık bebeklerden 70 yaşındaki yaşlılara kadar çeşitli yaş grupları bulunuyor. DEMAK Başkanı, devletin daha ciddi bir şekilde kayıp arama ve ailelere destek olma çabası göstermesi gerektiğini belirtti ve her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade ediyor.



Fatih Karaca, deprem olduğunda gece vardiyasındaydı. Ailesinin yaşadığı Gaziantep’in Islahiye ilçesindeki Gözde Apartmanı’na gittiğinde, binanın yıkıldığını gördü. Henüz 12 yaşındaki kızı İrem Karaca ise bulunamadı. Ayrıca Salahattin Kılıç halen, Antakya İlke Apartmanı’nda enkaz altında kalan oğlu Mustafa Kılıç’ı (31), gelini Hasret Kılıç’ı (29) ve torunu Asel Kılıç’ı arıyor.



Fadime Gökçe'nin sesi, milyonların vicdanında yankılanıyor



Birinci elden tanıklıklar, felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor. Fadime Gökçe'nin kızını bulma çabası, kayıpların akıbetini öğrenme isteği yürekleri dağlıyor. Hastaneye giriş kaydı olanların kaybolması, karanlık bir gerçekliği gözler önüne seriyor. Belin Doğanay'ın çabaları, bir kemik parçası ya da saç telinden bile olsa cenazelerin bulunmasını talep ediyor.



Ancak iktidarın sessizliği, mağduriyeti derinleştiriyor. Mağdurların çığlıkları, siyasi kulislerde boğuluyor. Fadime Gökçe'nin çaresizliği, tüm insanlığın yarası haline geliyor. Acılarına tercüman olmak için her yolu deniyorlar ancak cevapsız kalıyorlar. Siyasi gündem, insani trajedilerin gölgesinde kayboluyor.



Önergenin kabul edilmemesi, umutları kırıyor. Herkesin yaşayabileceği bir felaketin ardından, kayıpların bulunmaması adalet duygusunu zedeliyor. Fadime Gökçe'nin sesi, milyonların vicdanında yankılanıyor. İktidarın sessizliği, halkın gözünde adalet duygusunu sorgulatıyor.



Kaybolanların 38 tanesi çocuk



Maraş Depremleri'nin ardından kayıpların bulunamaması büyük bir insanlık dramına dönüşüyor. Mağdurların çabaları, siyasi çıkmazlarla engelleniyor. Ancak insanlık, her bir kaybın hesabını sormak için hala umutlu.



6 Şubat günü yaşanan depremler, binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve hak ihlallerine sebep oldu. 142 cenazenin bulunamaması, bunların 38'inin çocuk olması büyük bir trajedi. Cenazelerin kaybolması ve aranmasına rağmen bulunamaması halkı derinden etkiledi.



23 Ocak 2023’te Meclis'te deprem mağdurlarının sorunlarını ele alacak bir önergenin AK Parti-MHP tarafından reddedilmesi büyük tepkilere yol açtı. Mağdurların aileleri ve yakınları, cenazelerin bulunması için çeşitli çabalar sarf ediyor ancak tatmin edici sonuçlar elde edilemiyor.



Kayıpların akıbeti bir an evvel belirlenmeli



Mağdur aileler, kayıp sevdiklerinin bulunması için devletten daha fazla çaba göstermesini ve bu konuya daha fazla önem vermesini talep ediyor. Bu durumun insani bir trajedi olduğunu ve çözüm için acil bir eylem gerektiğini vurguluyorlar.



Bu gerekçelerle “Maraş Depremleri sonrasında kaybolan ve halen kendilerinden haber alınamayan yurttaşların durumunun araştırılması” amacıyla Meclis Araştırması açılmasını teklif ve arz ederim.

Depremde kaybolan Fikriye Aybüke Körük’e ilişkin soru önergesi



Kahramanmaraş depreminde enkazdan yaralı olarak kurtarılan Fikriye Aybüke Körük’ten 12 aydır haber alınamıyor. Körük, Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde depreme yakalandı. Eşi Barış Körük depremde hayatını kaybetti, Fikriye Aybüke Körük ise yaralı olarak enkazdan kurtarıldı. Sonrasında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. Ailesi 12 aydır Körük'ten haber alamıyor. Anne Fadime Gökçe, kızını ölü ya da diri bulmak istiyor. Körük’ün ailesi İzmir’e gittiklerinde hastanede olmadığını öğrendiler. DNA Testi de yaptıran aileyle uyuşan bir doku bulunamadı. Aile, yetkililerden yardım istiyor.

DEM PARTİ Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Bakan Koca’ya ilettiği sorular;

1) Yukarıda bahsi geçen iddialar doğru mudur?

2) Eğer bu iddialar doğruysa Fikriye Aybüke Körük hastaneden nereye sevk edilmiştir?

3) Fikriye Aybüke Körük'ün kaybolmasıyla ilgili bakanlığınız tarafından herhangi bir çalışma başlatılmış mıdır?

4) Kayıp kişilerin bulunması için Bakanlığınız tarafından hangi adımlar atılmaktadır?

5) Körük'ün ailesine bu süreçte herhangi bir destek sağlanmış mıdır?

6) Fikriye Aybüke Körük isimli yurttaşın hastane kaydının daha sonra silindiği iddiası doğru mudur? Eğer bu iddia doğruysa Fikriye Aybüke Körük isimli yurttaşın hastane kaydının silinmesinin gerekçesi nedir?

7) Fikriye Aybüke Körük isimli yurttaşın akıbeti ne durumdadır?

8) Fikriye Aybüke Körük isimli yurttaşın kaydı kim tarafından yapılmıştır?

9) Fikriye Aybüke Körük isimli yurttaşın annesi Fadime Gökçe’den alınan DNA örneğinin akıbeti ne durumdadır?

10) 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremden sonra cesedine ulaşılamayan kişi sayısı kaçtır?

11) 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremden sonra DNA örnekleri alınan kaç ailenin cesedi bulunmuştur?