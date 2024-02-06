Bıyık’tan ‘ahde vefa’ ziyaretleri

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AKP tarafından yeniden başkanlığa aday gösterilirken saha çalışmalarına ara vermeden başladı. Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, SKM programları kapsamında ‘ahde vefa’ ziyaretleri gerçekleştiriyor.

PARTİNİN EMEKTAR İSİMLERİ UNUTULMADI

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, beraberinde AKP Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ve ilçe yöneticileri ile birlikte partinin eski kurucuları, kuruluşundan bu yana partiye emek vermiş isimlere yönelik ‘ahde vefa’ ziyaretleri yapıyor. Bu kapsamda önceki dönem belediye başkanları İbrahim Pehlivan ve Şükrü Karabacak’ı ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, birlik beraberlik mesajları verdi. AKP'nin önceki dönem ilçe başkanları ve Darıca’daki kurucu parti yöneticilerini de unutmayan Başkan Muzaffer Bıyık, “ AK Parti’nin kuruluşundan bu yana gerek teşkilatlarda gerek yerel hizmetlerde elini taşın altına koyarak partimizin başarılarını daha da yukarılara çıkaran büyüklerimize ahde vefayı eksik etmeyiz. Her zaman bir arada olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.