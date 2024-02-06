Deprem gönüllüleriyle buluşan Hürriyet, “Her biriniz insanlığın gerçek kahramanlarısınız”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından İzmit’teki yardım kampanyalarına katılan gönüllülerle bir araya geldi. Hürriyet, “Siz değerli yurttaşlarımızın hepsi İzmit’in yüreği ve umudu oldunuz. Her biriniz insanlığın gerçek kahramanlarısınız” dedi.



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonrasında İzmit’ten deprem bölgesine yardım göndermek için özveriyle çalışan gönüllülerle buluştu. Türkiye’nin bir deprem bölgesi olduğunun altını çizerek herkesi sorumluluk almaya davet eden Hürriyet, özverili çalışmalarından dolayı gönüllülere teşekkür etti.

HÜRRİYET, “ACININ NE DEMEK OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ”

Başkan Hürriyet, “1999 Depremi’nin acılarını en iyi bilen kent olarak Kahramanmaraş Depremi’ni yüreklerimizde derin bir hüzünle anıyoruz. İzmit olarak acının ne demek olduğunu, yıkımın ve kaybın ne kadar derin izler bırakabileceğini çok iyi biliyoruz. 1999 yılında yaşadığımız deprem hafızlarımızda tazeliğini koruyor.



“BİR DAHA YAŞANMAMASI EN BÜYÜK TEMENNİMİZ”

Ülkemiz maalesef deprem ülkesi. Ne zaman nerede deprem olacağını bilmiyoruz. Sürekli deprem gerçeğiyle yüz yüzeyiz. 6 Şubat’ta maalesef 11 ilimizi etkileyen depremlerle geçmişteki acılarımız yeniden canlandı. Hayatını kaybeden bütün yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Böyle acıların bir daha yaşanmaması en büyük temennimiz. Yaşam mücadelesi veren depremzede yurttaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz.



“İZMİT’İN YÜREĞİ, UMUDU VE KAHRAMANLARISINIZ”

İzmit’in yardımsever insanlarıyla dayanışma duyguları içerisinde hep birlikte yaraları sarmaya çalıştık. Umudun ve insanlığın yüzünü gördük aslında. Her kentte müthiş bir enerji ile deprem bölgesine yardım etmek için milyonlarca insan bir araya geldi. Birlikte daha güçlü olduğumuzu, iyileşebileceğimiz bilmek kıymetli. Deprem sürecinde gönüllü olarak çalışan siz değerli yurttaşlarımızın hepsi İzmit’in yüreği, umudu ve kahramanlarıdır.



“TÜM İMKÂNLARIMIZLA YARDIM ETMEYE ÇALIŞTIK”

Deprem haberini aldığımız saatten itibaren hep birlikte harekete geçtik. Deprem yardımlarını sizlerin de desteğiyle organize ettik. Ekip arkadaşlarımızla birlikte Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman başta olmak üzere bölgeye giderek tüm imkânlarımızla yardım etmeye çalıştık. Sizler de Yunus Emre Kültür Merkezi’nden Kardeş Eller Gıda Bankası’na kadar kurduğumuz yardım noktalarına koşarak seferberlik ruhu içerisinde hareket ettiğiniz.



“GÖNÜLLÜLER ÖZVERİYLE ÇALIŞTI”

630 kayıtlı gönüllümüz ve daha da fazlası “Sizi en iyi biz anlarız” diyerek yiyecekten giyime, sağlık malzemesinden hijyen ürünlerine kadar her türlü ihtiyacın toplanmasında, paketlenmesinde ve ulaştırılmasında özveriyle çalıştı. Depremzedelere sadece maddi yardım değil, aynı zamanda manevi destekler de sundunuz.



“HER BİRİNİZ İNSANLIĞIN GERÇEK KAHRAMANLARISINIZ”

Çadır kentlerde, sahra aşevlerinde, yemeklerin pişirilmesinden, psikososyal desteğe kadar pek çok alanda herkes insanüstü bir çaba gösterdi. Çocukların gülümsemelerini geri kazandırmak için düzenlenen etkinliklerde onların yüzündeki tebessüm olup hep birlikte umut olmaya çalıştık. Sizler her biriniz insanlığın gerçek kahramanlarısınız. Her karanlık gece mutlaka aydınlık bir sabaha uyanır. Sizlerin varlığı bu karanlık geceyi aydınlatan, umut ışıklarını yakan meşaleler gibiydi.



“DEPREM DEĞİL, BİNALAR VE KANUNSUZLUKLAR ÖLDÜRÜR”

Unutmadan, unutturmadan deprem gerçeğini hafızalarımızla taşımamız gerekiyor. Deprem öldürmez. İnsan hataları, binalar, kanunsuzluklar öldürür. O yüzden farkındalığı her zaman yüksek tutmak gerekiyor. Deprem olmadan önce bütün idarecilerin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi çok önemli.



“YAŞAM ALANLARINI ZİYARET EDECEĞİZ”

6 ay aralıksız bölgede kaldık. 3 ay bölgeden hiç gelmedim. Hem Adıyaman hem de Kahramanmaraş’ta özellikle gebe kadınların ve ailelerin hizmetine sunduğumuz jinekolojik muayeden psikososyal desteğe kadar birçok alandan hiç elimizi çekmedik. Bölgede hala çalışıyoruz. 2 tane çok fonksiyonlu yaşam alanı kurduk. Yarın oraları ziyaret edeceğiz. Vatandaşlarımızla hasret gidereceğiz.



“DAYANIŞMANIN DEVAM ETMESİ GEREKİYOR”

Deprem bölgesinden İzmit’e göçen çok sayıda vatandaşımız var. Onlara da yardım etmeyi sürdürüyoruz. Eğitim desteğinden yemek hizmetine kadar birçok hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Hasar o kadar büyük ki 1 senede geçecek gibi değil. Yapılacak çok iş var. Dayanışmanın devam etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.