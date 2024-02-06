İzmit Turgut Mahallesi Cami Arkası Sokak’ta oturan Tabaneli Erkan olarak bilinen 49 yaşındaki Erkan Karabulut, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kocaelispor camiasında da tanınan ve sevilen isimlerden Erkan Karabulut’un ölümü tüm sevenlerini ve arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu. Erkan Karabulut, bugün Turgut Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.
- Asayiş
Erkan Karabulut yaşamını yitirdi
İzmit Turgut Mahallesi sakinlerinden Tabaneli Erkan olarak bilinen Erkan Karabulut yaşamını yitirdi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.