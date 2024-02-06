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Erkan Karabulut yaşamını yitirdi

İzmit Turgut Mahallesi sakinlerinden Tabaneli Erkan olarak bilinen Erkan Karabulut yaşamını yitirdi

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Erkan Karabulut yaşamını yitirdi mask

İzmit Turgut Mahallesi Cami Arkası Sokak’ta oturan Tabaneli Erkan olarak bilinen 49 yaşındaki Erkan Karabulut, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.  Kocaelispor camiasında da tanınan ve sevilen isimlerden Erkan Karabulut’un ölümü tüm sevenlerini ve arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu. Erkan Karabulut, bugün Turgut Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.
# Tabaneli Erkan, Erkan Karabulut, Kocaelispor

06 Şub 2024 - 12:22 - Asayiş

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