Kartepe meclisinde 8 gündem maddesi karara bağlandı

Kartepe Belediyesi’nin Şubat Ayı olağan meclis toplantısı meclis salonunda Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Orhan Akyüz başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında 8 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

DEPREMİN 1.YILI

Meclis toplantısı öncesinde Başkan Vekili Akyüz, “06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden bir yıl geçti. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet geride kalanlara sabırlar diliyorum. Bu vesile ile Miraç Kandilimizi de kutluyor huzur ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Meclis gündeminde yer alan Evsel katı atık bertaraf tarifesi ek süre talebi, sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi, Eşme, Uzunbey, Ertuğrulgazi, Uzunçiftlik ve İstasyon mahalleri uygulama imar planı değişikliği maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

Meclis gündeminde yer alan Zabıta Müdürlüğü’nün 2024 yılı aylık maktu fazla çalışma ücretinin tespiti oy birliği ile kabul edilirken, Uzunbey, Derbent ve Şirinsulhiye Mahalleleri uygulama imar planı değişikliğine maddeleri İmar Komisyonu’na havale edildi. Kartepe Belediyesi Meclisi 05 Mart 2024 Salı günü toplanmak üzere oturum sona erdi.