İstanbul Adliyesi'nde hareketli dakikalar: Silah sesleri duyuldu

Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde silah sesleri yükseldi. Silah seslerini duyanlar panikle yere yattı. Adliyede ateş eden saldırganlar etkisiz hale getirildi.
2 POLİS YARALANDI
Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi de yaralandı.Ayrıca adliye önünde şüpheli çanta bulunduğu öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, olayla ilgili emniyet yetkililerinden bilgi aldı.
Adliyeye giriş çıkışlar kapatıldı.Olayın yaşandığı noktada sivil giyimli iki kişiye ait ceset bulunuyor.
Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"5 KİŞİ YARALANMIŞTIR"
Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur.
1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz"
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.